"Harry Potter y el legado maldito" es la obra más cara jamás realizada en Broadway

Las mágicas historias de "Harry Potter" parecen una fuente de inspiración innagotable. Con una saga compuesta de siete libros, ocho adaptaciones cinematográficas, tres ejemplares que desarrollan historias paralelas y una nueva serie de películas basadas en la precuela "Animales fantásticos y donde encontrarlos", uno podría pensar que ya no queda forma de seguir sacando provecho del exitoso personaje del niño mago. Sin embargo, siempre hay más.



"Harry Potter y el legado maldito" fue la primera incursión teatral del universo creado por J.K.Rowling. Debutó en el Palace Theatre de Londres, en junio de 2016 y a casi dos años de su estreno, figura como la obra teatral más cara jamás realizada en Broadway, Nueva York. Representar un universo mágico de forma convincente sobre un escenario al parecer no sería nada de barato.



Según reseñan diversos medios el montaje incluye un tren que simula movimiento, trucos de iluminación para sugerir la ondulación del tejido espacio-tiempo, réplicas de lechuzas (luego de que las reales causaran problemas durante los ensayos), un numeroso elenco y una banda sonora original creada por la reconocida compositora Imogen Heap.



Toda la producción de "Harry Potter y el legado maldito" habría tenido un costo total de US$ 68.5 millones, lo que la posiciona como la obra teatral no-musical más cara jamás realizada en Broadway.



El musical más caro de la historia sigue siendo "Spider-Man: Turn Off The Dark" que desembolsó US$ 75 millones y dejó de montarse en 2014. A esto hay que sumarle los US$ 23 millones que la producción de "Harry Potter y el legado maldito" destinó a al Cirque du Soleil para que terminara anticipadamente la temporada del show "The Liryc" y así la obra del niño mago ocupara el espacio.



Pero al récord de la obra más cara jamás montada, se le suma otro hito: "Harry Potter y el legado maldito" es, al mismo tiempo, la obra que más ingresos ha generado en la primera semana en cartelera (US$ 2.1 millones).



El guión escrito por J.K. Rowling, John Tiffany y Jack Thorne muestra al famoso personaje ya de adulto, con 37 años, en el mismo andén 9 ¾ donde comenzó su aventura hacia Hogwarts, pero esta vez, yendo a dejar a sus hijos. La trama contaría sobre las tensiones entre el exniño mago y su hijo Albus, quien es mejor amigo del heredero de Draco Malfoy y carga con el pesado legado de su historia familiar.