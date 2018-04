Hasbro responsabiliza a Toys "R" Us de la caída de sus ventas

La arremetida del comercio online, la preferencia de los niños por dispositivos tecnológicos y la quiebra de la famosa cadena Toys "R" Us habrían creado la tormenta perfecta para que el fabricante de juguetes Hasbro presentara unos más que decepcionantes resultados trimestrales.



Así lo consideran desde la misma compañía, donde responsabilizaron a estos tres factores de que las pérdidas correspondientes a los tres primeros meses del año escalaran hasta los US$ 112,5 millones y que las ventas en Norteamérica hayan bajado un 19%.



Los malos resultados no solo vuelven a evidenciar el mal momento que vive la industria -con rivales como Mattel sufriendo de este mismo fenómeno-, sino que también provocaron la mayor caída diaria de la acción de la firma desde febrero de este año, haciendo que los títulos abrieran la jornada con una baja de un 8%, la que se logró revertir con el paso de las horas para cerrar un alza de un 4% en relación con el viernes.

