Holberton School abre sus inscripciones a cursos de desarrollo de software

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La primera Escuela de Desarrolladores de Software de Silicon Valley en Uruguay, Holberton School, que abrió sus puertas en 2020 de la mano de Fundación Zonamerica, abrió las inscripciones para una nueva cohorte que comienza en junio 2021.



La iniciativa apunta a reducir la brecha digital en el país y cubrir las necesidades de la industria tecnológica local formando a estudiantes para que se conviertan en desarrolladores de software y logren una rápida inserción laboral. La primera cohorte inició en septiembre del presente año, con un grupo de 28 estudiantes que estará saliendo al mercado a fines de junio.



Fundada por inversionistas con experiencia en tecnología y educación en empresas como LinkedIn, Yahoo! y Docker, Holberton School forma en los fundamentos de desarrollo de software durante nueve meses, más la posibilidad de especializaciones en Machine Learning, realidad aumentada/realidad virtual, desarrollo web full- stack y algoritmos y blockchain.



Un diferencial de Holberton es que promueve un aprendizaje totalmente activo y práctico, con currícula diseñada en Silicon Valley, sin aulas tradicionales sino mediante espacios polifuncionales donde los participantes trabajan de forma grupal o individual sobre proyectos concretos, generando un ambiente similar al entorno laboral. Es por tanto, un curso donde la interacción con los pares es parte fundamental de la metodología de aprendizaje.



El uso de la tecnología es clave en esta propuesta. Todo lo posible fue automatizado, desde el proceso de selección de quienes ingresan a Holberton hasta la corrección de los trabajos, lo que garantiza que la calidad de formación sea igual para todos en cualquier lugar donde se estudie. La metodología está basada en proyectos y no en profesores que imparten conocimientos. Esta modalidad fomenta la autonomía e independencia del estudiante y la capacidad de trabajar en equipo, ya que deben investigar para encontrar respuestas a sus dudas, aunque cuentan además con plataformas de información y técnicos como apoyo.



De esta manera, la preparación brindada les permite a los alumnos presentarse al mercado laboral con experiencia en gestión de proyectos y flexibilidad para adaptarse a nuevos lenguajes y tecnologías en cortos períodos de tiempo.



Actualmente, Holberton posee 14 campus en total, ubicados en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, Francia, Túnez, Líbano y ahora en Uruguay.



Para inscribirse, no se establece límite máximo de edad y los alumnos no requieren conocimientos previos en la materia, sino que solamente se necesita tener más de 18 años, un nivel básico de inglés y aprobar un proceso de admisión online.



Además, ofrece una modalidad de pago original, ya que no se abona matrícula o cuotas durante el curso, sino que se realiza cuando el egresado comienza a trabajar en el rubro.



Por más información: www.holbertonschool.com/uy