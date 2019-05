Trabajo entre hombre y tecnología es necesario para dinamizar empresas dicen expertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"La computación de la inteligencia artificial sirve para ciertas cosas pero no para todo, sobre todo para ser creativo. Al ser humano no se le puede copiar, tiene una manera de pensar, de deducir, de pensar abstractamente que vemos es muy difícil de replicar en las máquinas", afirmó a Efe la experta en inteligencia artificial Inma Martínez durante la la edición 2019 de Exponegocios en Colombia.



Martínez afirmó que los nuevos emprendedores deben entender que las ideas se les ocurren a ellos, por lo que hizo un llamado para "desmitificar" que las máquinas "lo van a resolver todo".



La experta consideró que los problemas del futuro vendrán "de la ética", es decir, que se tratan de desafíos que no son tecnológicos sino "de la vida pura y dura".



Por eso, apuntó que la "inteligencia artificial es una herramienta, pero no va a ser lo que cree el progreso" porque "el progreso y el futuro lo creamos nosotros".



Entre las múltiples aplicaciones que la inteligencia artificial tiene para los negocios, Martínez enumeró el uso de los datos como pieza fundamental.



"Los datos siempre te cuentan la verdad y cada industria está encontrando sus momentos en los que la inteligencia artificial le está trayendo realidades que antes no las podíamos tener", sentenció.



Exponegocios es organizado por la Cámara de Comercio de Cali (CCC) y durante todo el día 18 conferencistas internacionales compartirán sus experiencias sobre la transformación digital en las empresas.



Entre ellos destacan, además de Martínez, el gerente de Google Colombia, Giovanni Stella, y el presidente de BBVA en el país, Óscar Cabrera.



El presidente de la CCC, Esteban Piedrahita, señaló a Efe que el objetivo de esta nueva edición de Exponegocios es "elevar un poco la conversación empresarial en la región".



"Queremos traerle el mejor contenido del mundo, romperles un poco el coco, que no necesariamente entiendan todo lo que sucede pero que se den cuenta de que el mundo es más grande de lo que parece, que hay desafíos. Retarlos, asustarlos, pero también inspirarlos a que hagan cosas, a que se atrevan a más", afirmó.



Bajo esta mirada, los asistentes a la cita participarán al finalizar la jornada en el lanzamiento de la "Red de inversionistas Ángel" en el departamento del Valle del Cauca para financiar proyectos empresariales.



"A buena parte del tejido empresarial les falta mucho y esto es un llamado para que estén convencidos de que no solo es importante, sino existencial, para que la cobertura cambie, porque, como todo, esto es un tema de personas", comentó Piedrahita sobre la transformación digital de las empresas de la región.



Entre tanto, Cabrera detalló que los clientes de la entidad que usan los canales digitales realizan en promedio 300 interacciones con el banco cada año, lo que consideró fundamental para entender lo que "hacen y por qué lo hacen".



“Como consecuencia de este salto digital, pueden hacer con su dinero y sus datos lo que quieran, cómo y cuándo lo quieran hacer; por eso, los bancos tenemos el reto de ser muy rápidos para entregarles las mejores soluciones y para eso necesitamos transformarnos”, subrayó.



En base a EFE