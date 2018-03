Hong Kong, la urbe más cara para comprar una vivienda

Según un informe anual elaborado por CBRE Global Living, y que analiza el costo residencial en las 29 ciudades más grandes del mundo, Hong Kong continúa siendo la urbe más cara para comprar una vivienda nueva.



Con un precio promedio de US$ 17.400 el metro cuadrado y teniendo en consideración el escaso espacio para nuevas construcciones, se estima que el precio medio de una casa en la ciudad china asciende al menos a US$ 1,1 millones, dejándola por sobre otras grandes urbes asiáticas como Singapur (líder a nivel global en el valor de arriendo de viviendas) y Shanghái, en donde el precio medio de una casa está por sobre los US$ 880 mil.



Recién en el cuarto lugar aparece Vancouver como la única ciudad no asiática de este listado, que cierra los cinco primeros lugares con los US$ 738 mil que cuesta comprar una vivienda en Beijing.