Hong Kong vuelve a romper récord en venta de estacionamiento

El mercado inmobiliario de Hong Kong no para de superar sus propios récords con millonarias sumas.



En una ciudad en donde el espacio se ha vuelto un bien cada vez más escaso, ya no solo se deben desembolsar cifras cada vez más abultadas y millonarias para adquirir una vivienda, sino que también la fiebre inmobiliaria ha llegado al terreno de los estacionamientos.



Un estacionamiento promedio en los distritos del centro se vende por US$ 290 mil. Pese al elevado valor, tal es la baja oferta de espacios en los distritos más céntricos que esta semana un estacionamiento se vendió por US$ 765 mil, monto que no solo marca un récord a nivel global y sitúa sin lugar a dudas a Hong Kong como el destino más caro para tener un estacionamiento, sino que además alcanza para comprar al menos cinco autos de lujo.