Menos horas, más productividad: la empresa que corta la semana laboral a 30 horas y tiene éxito

Una empresa de planificación patrimonial de Nueva Zelanda, que se hizo famosa el año pasado al probar un esquema de cuatro días de trabajo a la semana para sus empleados, ha visto un aumento de la productividad desde decidió que el cambio sea permanente, con su personal dedicando menos tiempo a navegar por Internet.



Perpetual Guardian probó reducir a 30 las horas de trabajo desde 37,5 para sus 240 empleados a principios de 2018, pidiéndoles mantener el nivel de tareas en menos tiempo y con el mismo sueldo.



El éxito de la prueba llevó a la compañía a introducir la política a largo plazo desde noviembre pasado. Casi cuatro quintas partes del personal eligió la semana laboral más corta.



"Estoy haciendo esto como hombre de negocios, no porque quiera que la gente tenga una vida agradable", dijo a Reuters el fundador de Perpetual Guardian, Andrew Barnes.



"Las empresas se están dando cuenta lentamente de que si uno de cada cuatro trabajadores está estresado o tiene un problema de salud mental, eso no es productivo", agregó.



El interés por la reducción de la carga laboral está creciendo en todo el mundo.



El Partido Laborista británico prometió una semana de 32 horas en todo el país si es elegido, mientras que Microsoft informó un aumento del 40% en la productividad cuando en agosto le dio los viernes libres a sus 2.300 empleados en Japón.



Pero los críticos dicen que una semana laboral más corta no es adecuada para todos los sectores y que puede ser difícil y costosa de implementar.



Barnes, quien ha establecido una fundación para financiar la investigación sobre la semana laboral de cuatro días y el futuro del trabajo, dijo que la productividad, los ingresos y las ganancias de Perpetual Guardian habían aumentado desde la introducción de esa medida.



La productividad aumentó entre un 30% y un 40%, mientras que la navegación por Internet se redujo un 35% en horas de oficina.



Perpetual Guardian todavía abre sus sucursales cinco días a la semana, ya que el personal toma diferentes días libres. Y Barnes dijo que la compañía podría considerar abrir los sábados ya que algunos empleados preferirían trabajar ese día y descansar durante la semana.



