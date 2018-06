Un hotel que apuesta a la sustentabilidad y mira hacia el futuro

Con más de 70 años de vida, el Hotel Nirvana es uno de los más emblemáticos del país. Su historia y tradición son dos aspectos que caracterizan al establecimiento de origen familiar emplazado en Nueva Helvecia (Colonia). Sin embargo, no es su trayectoria lo que le ha permitido perdurar, sino su foco en el futuro.



La sustentabilidad es uno de los valores que marca el accionar de la empresa desde sus cimientos y hoy la posicionan como «hotel modelo» por su cuidado del ambiente, afirmó su directora, Virginia Chaquiriand.



En este contexto, hace unos años se decidió cambiar la matriz energética por fuentes renovables, en base al asesoramiento del ingeniero Jorge Waserstein, lo que le valió un reconocimiento del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) por su ahorro de energía y la reducción de las emisiones de CO2 y gases nocivos para la atmósfera.



En concreto, Waserstein contó que se instalaron paneles solares para la climatización de la piscina cerrada, agua caliente sanitaria y calefacción. Se implantaron sistemas inteligentes con células fotoeléctricas y relojes ajustables para la iluminación en el parque. Además, se suplió el antiguo equipo de aire acondicionado central por uno más moderno y eficiente, entre otros cambios.



Pero la sustentabilidad está presente en todos los ámbitos del hotel y la visión del ingeniero es continuar profundizarla. El agua de lluvia se junta para el riego y lavado de vehículos; un programa de reciclaje permite separar la basura para generar el compost que se convertirá en abono para el parque y también se cosechan árboles frutales y hierbas aromáticas que luego se usan en el restaurante.



También fue desarrollada una granja para la preservación de animales silvestres. «Es importante actuar pensando en el futuro, ya sea en tu casa o en una empresa», aseguró Chaquiriand. Y agregó: «Desde que nací, acá, el espíritu del hotel es ir manteniéndose a lo largo de las generaciones. Naturalmente se va a querer cuidar todo lo más posible. El mundo va en esa dirección».



En el hotel son conscientes de que muchas de sus acciones, no las aprovechará la generación presente, sino las que vendrán. «Plantamos árboles y sabemos que nosotros no vamos a tomar mate a su sombra. Pero les tocará a nuestros hijos, nietos o los nietos de ellos», acotó.



El Hotel Nirvana cuenta con personal dedicado a la atención de los niños. El Hotel Nirvana tiene más de 70 años de vida. Hotel Nirvana tiene una granja con animales. Se instalaron paneles solares para la climatización de la piscina cerrada, agua caliente sanitaria y calefacción.

La gerente del hotel, Mónica Wibmer, remarcó que la eficiencia energética tiene un beneficio económico y redunda en un mejor servicio. Y comentó que muchas de las ideas son dadas por los propios huéspedes. «Es una casa grande que forma una gran familia. Somos una empresa familiar con un personal y una clientela muy fiel. Queremos que se sientan en su casa», aseguró, y sostuvo que para lograrlo es necesario dar un buen servicio y confort.



Actividades en familia

El complejo se compone de 51 habitaciones, restaurante, salón de té, bar, tres salas de congresos, piscina abierta y climatizada, centro de spa, canchas de tenis, vóleibol, frontón, una granja con animales y diversas actividades para toda la familia. Además, cuenta con personal dedicado a la atención de los niños.



Una de las actividades más esperadas por los huéspedes es el bingo de los sábados. «Queremos que la gente se desenchufe, es por eso que no hay televisión en ninguna habitación. Sí hay, en cambio, una pantalla gigante para ver películas de estreno y en el bar se pasan partidos de fútbol. Queremos rescatar el sentido de familia y por eso apuntamos a muchas actividades en conjunto», remarcó Wibmer.



Pese a la edad del hotel, se renueva constantemente. «Las personas tienen que venir a verlo. Es como un joven hotel de 70 años», graficó Chaquiriand.