Ciberlunes: TiendaMIA ofrece envíos gratis en millones de productos con la tarjeta Prex

Las compras online crecen a un ritmo frenético. El nivel de compras online de los uruguayos supera la media de América Latina, y en este escenario empieza hoy una nueva edición del Ciberlunes, el evento de e-commerce más importante del país.



La iniciativa, que imita el formato del CyberMonday y otras fechas comerciales claves en Estados Unidos, va por su décima edición, y en esta ocasión reunirá a 62 empresas asociadas a la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), que desde hoy y hasta el miércoles estarán ofreciendo importantes descuentos en rubros como vestimenta, calzado, tecnología y viajes.



El evento convocó a más de dos millones de uruguayos el año pasado, con sitios alcanzando un 300% más del tráfico habitual, y todo parece indicar que esta nueva edición superará ese récord. En este contexto, TiendaMIA, el e-commerce líder en compras desde Estados Unidos, se presenta como una de las mejores opciones a la hora de aprovechar esta fecha.



Descuentos de hasta un 70%

“Nuestro objetivo es democratizar el acceso a productos del exterior, para incluir a aquellos que no tienen acceso a las tiendas de Estados Unidos. El 89% de nuestros clientes nunca viajó a ese país, entonces la única forma de comprar estos productos es a través de un e-commerce”, explica el country manager de TiendaMIA para Uruguay Andrés de Miquelerena.



Además de algunos artículos de la empresa ofrecidos en el sitio ciberlunes.uy de la CEDU, los internautas podrán encontrar en TiendaMIA un catálogo con más de mil millones de productos en Amazon, Ebay, Walmart, con descuentos de hasta un 70% con motivo de esta fecha.



Además, habrá un espacio en la página para ocho ofertas especiales, que trascurrido una hora rotarán para dar lugar a otras ocho y así sucesivamente. “Esto le da un poco de vértigo al Cibelunes, ya que si la persona encuentra algo que le gusta, le conviene comprarlo al instante, porque al poco tiempo puede que vuelva a su precio original”, explica De MIquelerena.



Otro beneficio especial es que los clientes que paguen con Prex (la tarjeta prepaga internacional de Mastercard que se puede obtener a través de TiendaMIA), obtendrán un descuento de 10 dólares en el envío internacional de su compra. Esto significa que millones de productos, que por su peso no llegan a ese monto, terminan quedando con el envío internacional gratis



Ofertas especiales para el Ciberlunes

Entre las ofertas estrella de esta semana de TiendaMIA se encuentran dos termos Stanley por U$S 29 dólares, un Google Chromecast 3º generación a U$S 19, un conjunto de babero y gorrito para bebé Carters a U$$ 17.99, una miniafeitadora Philips Norelco Inalámbrica a U$S 14.95, y botas y buzos Columbia a partir de 29.99 dólares.