Hoy se inaugura Miniso en Uruguay, la tienda japonesa que es furor en el mundo

“Konichiwa, bienvenido a Miniso”. Este será el saludo con el que se recibirá a quien visite la tienda de origen japonesa que se inaugura hoy al mediodía en Uruguay y que ya es furor en todo el mundo con presencia en más de 80 países.



Miniso, que nació en 2013, desembarca con su primera tienda en un punto neurálgico de la capital: 18 de Julio y Tristán Narvaja. Lo celebra a lo grande, ya que a las primeras 50 personas que arriben a esta sucursal se les obsequiarán vouchers de compra. Asimismo, la marca regaló en los días previos vales de descuentos para el día de la inauguración en redes sociales y vía pública.



Su estética minimalista, una iluminación contundente y la amplia variedad de productos ordenados por colores componen la tienda de unos 150 metros cuadrados (m2).



Nada está dispuesto al azar. Cada góndola está estructurada con tal armonía que convierte a cada ítem en protagonista de ese espacio. "No sabía que lo necesitaba" es una de las emblemáticas frases que describen la esencia de Miniso. Y es que uno al entrar descubre un mundo de productos que cubren distintas necesidad y que provoca un fuerte deseo de adquirirlos.



Miniso. Foto: Lucía Durán

Martín Gross, director de Leopoldo Gross -empresa que tiene la franquicia a nivel local-, la definió como una tienda de productos de diseño de origen japonés, que agrupa una amplia gama de categorías como tecnología, cosmética, hogar, papelería y juguetes, entre otras. Si bien su abanico es muy extenso, los peluches son la estrella de este retail.



“Es una mezcla no muy habitual por lo que cuesta ver una armonía, pero el hilo conductor es su diseño y estética”, explicó el ejecutivo. A su vez, la ecuación precio – calidad funciona a la perfección. En esta primera etapa se ofrecerán más de 1.000 productos que fueron seleccionados de los 5.000 que tiene la marca a nivel global, a precios que partirán desde $ 49.



A estos atractivos se suma además que la firma tiene acuerdos con franquicias internacionales para comercializar productos de reconocidos personajes de Cartoon Network y Marvel a partir de agosto a nivel local.



Una de las interrogantes de los fanáticos uruguayos de la marca que resuena en redes sociales es su valor. Gross clarificó este punto: “Vivimos en Uruguay, somos uruguayos, y tenemos claro los costos que implica traer productos a Uruguay, pero vamos a tener precios muy similares al resto de América Latina. Para lograrlo, contendremos un poco los márgenes de ganancia”.

Miniso. Foto: Lucía Durán

apuesta Pisar fuerte en Uruguay

Y es que la apuesta a nivel local es muy fuerte. Miniso, que tiene más de 3.500 tiendas alrededor del globo, proyecta alcanzar las 10.000 a corto plazo. “La marca crece muy rápido. En Colombia abrieron 30 tiendas en menos de un año”, ejemplificó al aclarar que si bien su meta es ambiciosa no replicará este ritmo.



En este contexto, Uruguay aportará con 15 sucursales en los próximos cinco años, adelantó el empresario.

Miniso. Foto: Lucía Durán

La elección de la locación no fue a la ligera. Estrenarse en el Centro responde a que es un punto que recibe una afluencia de gente muy importante. “Creíamos que era muy bueno que el primer local diera a la calle, esto le da más visibilidad a la marca”, añadió Gross.



En los próximos meses se instalará su segundo local en Nuevo Centro Shopping de 180 m2 y se proyecta antes de fin de año estar presente en otro centro comercial. En una primera etapa no prevén arribar al interior del país, pero sí manejan la posibilidad de hacerlo en 2020 con Punta del Este como bandera.



Detalló que pese a que el metraje es importante, no es así en relación con otros mercados. De hecho, el local insignia de México se compone de 1.000 m2 y tres pisos. “Tenemos que ver si los próximos pasos no precisan metrajes más grandes, como está siendo tendencia en la marca”, adelantó Gross.



“Esperamos que la marca sea muy bien recibida en Uruguay como lo está siendo en todo el mundo y que este primer local refleje ese recibimiento para poder sumar a la brevedad más locales”, remató.

Miniso. Foto: Lucía Durán