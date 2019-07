Huawei asegura que, pese a levantamiento del veto, todavía no hay cambios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Shenzhen, donde la compañía tiene su sede, el presidente interino de la tecnológica china Huawei, Liang Hua reconoció que "sabemos que Huawei sigue en la lista negra de Estados Unidos" y exigió al país norteamericano que levante por completo el veto.



Este presunto fin al hostigamiento a la tecnológica fue uno de los logros de la reunión entre los líderes de las dos potencias económicas, tras la que sellaron una tregua y reanudaron las conversaciones para poner fin a la guerra comercial que llevan más de un año protagonizando.



El presidente interino de Huawei aseguró que, pese al veto que ha sufrido en los últimos meses por Estados Unidos, los ingresos de la compañía aumentarán en el primer semestre del año, unos datos financieros que se conocerán a finales de este mes.



"Huawei está ahora avanzando como siempre y, hablando de números, vamos a ofrecer nuestros resultados financieros al final de este mes y todavía no puedo ofrecer detalles concretos, pero lo que puedo decir es que para la primera mitad de este año vamos a ver un aumento en nuestros ingresos", apuntó Liang.



El directivo respondió a los rumores publicados estos días sobre la posible presentación en agosto del sistema operativo Hong Meng que ha diseñado la compañía y que podría sustituir a Android, si Estados Unidos se echa atrás y Google no puede suministrarle las actualizaciones de Android.



"El Hong Meng se ha construido para el internet de las cosas", explicó Liang, pero "para los teléfonos móviles, nuestra primera opción todavía es seguir usando el sistema operativo de Android".



Sin embargo, no descartó que la compañía vaya a utilizarlo también en sus teléfonos. "Todavía no hemos decidido si lo usaremos en nuestros propios teléfonos inteligentes, pero puesto que se ha desarrollado para el internet de las cosas, nos gustaría que se usara para eso, para aplicarlo en el ecosistema del 5G", añadió.



Liang se negó sin embargo a confirmar o desmentir que el sistema operativo vaya a presentarse durante la Conferencia de desarrolladores de Huawei, que se celebrará entre los días 9 al 11 de agosto, como han señalado durante los últimos días distintas fuentes del sector.



Si la tecnológica, una de las compañías que más teléfonos vende en el mundo, decide finalmente poner en uso en sus teléfonos el Hong Meng, esto supondría un hito para el sector de la telefonía ya que podría ponerse fin al duopolio que hoy ejercen Google con Android y Apple con IOS.



En base a EFE