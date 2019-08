Huawei invertirá US$ 800 millones en nueva instalación en Brasil en medio de puja por 5G

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Huawei Technologies Co Ltd planea construir una planta de US$ 800 millones en el estado brasileño de Sao Paulo en los próximos tres años, dijo el gobernador, en momentos en que el gigante chino de las telecomunicaciones aumenta su presencia en América Latina pese a las objeciones de EE.UU.

En una grabación de audio de una conferencia de prensa en China, el gobernador de Sao Paulo, João Doria, acompañado de ejecutivos de Huawei, afirmó que la compañía se preparaba para construir la planta para responder a la primera subasta de espectro 5G en Brasil, planificada para marzo de 2020.

Huawei ya cuenta con una fábrica en Sao Paulo, que emplea directamente a 2.000 personas, según Doria. La firma decidirá sobre la ubicación en los próximos meses, con la inversión esperada de US$ 800 millones en un período de tres años después que se complete la subasta 5G, agregó el gobernador en un comunicado.

No estaba inmediatamente claro si la fábrica se dedicará exclusivamente a la tecnología 5G, según dos fuentes con conocimiento de los planes de Huawei.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha pedido a los gobiernos de todo el mundo a evitar hacer negocios con Huawei, argumentando que sus equipos pueden ser vulnerables a espionaje de parte de China. Hasta ahora, pocos han escuchado dichas advertencias.