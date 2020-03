Huawei promueve un ecosistema seguro y confiable de aplicaciones móviles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La proliferación gradual del 5G significa una experiencia móvil revolucionaria. Cada vez más, los consumidores usan múltiples dispositivos en diversos escenarios, y las aplicaciones móviles son clave para una experiencia más rica e hiperconectada. Por ello, Huawei cree que la demanda por aplicaciones más inteligentes se incrementará y quiere estar a la vanguardia para facilitar este cambio masivo.



Huawei AppGallery, la plataforma oficial de distribución de aplicaciones de Huawei, ofrece una nueva alternativa para sus usuarios. Como uno de los 3 líderes de la industria de aplicaciones a nivel global, Huawei AppGallery está disponible ahora en más de 170 países/regiones con 400 millones de usuarios activos mensuales, cubriendo aplicaciones generales y servicios en todo el mundo.



“‘Privacidad bajo tu control´ ha estado siempre en el centro de nuestra filosofía”, comentó Richard Yu, CEO de Huawei Consumer Business Group.



“Colocamos la protección de la privacidad y la seguridad cibernética como las principales prioridades de todas nuestras operaciones comerciales y la implementamos estrictamente en todas las fases de nuestros productos. También contamos con las soluciones más estrictas de privacidad y seguridad cibernética en la Huawei AppGallery”.



USUARIOS



Huawei tiene cientos de millones de usuarios a nivel mundial, sentando una base sólida para el desarrollo del ecosistema. En conjunto con HMS Core, que abre un amplio espectro de capacidades de software y hardware de Huawei, la marca está en proceso de brindar la mejor e innovadora experiencia de aplicaciones para usuarios.



Para una marca que se posiciona en el décimo lugar dentro del Brand Finance 2020, el ranking mundial de valor de marca, nada parece imposible. De hecho, Huawei ha invertido en más de 3.000 ingenieros para la ingeniería de su ecosistema. La marca también brinda apoyo operativo integral para desarrolladores en todo el mundo, así como fondos para el programa “Shining-Star” para incentivar la innovación.



Huawei AppGallery viene con un ciclo completo de seguridad y protección, incluyendo la verificación del nombre real del desarrollador y un proceso de cuatro pasos de revisión para la operación segura de la aplicación. Todas las aplicaciones pasan por una prueba rigurosa de verificación para prevenir que las aplicaciones de los desarrolladores realicen una actividad maliciosa. Además, cuenta con un sistema de clasificación de edad para crear un ambiente seguro para los niños, filtrando aplicaciones que no son aptas para su rango de edad.



La AppGallery utiliza el nivel más alto de verificación para aislar y proteger la información sensible y privacidad de los usuarios. La información personal sensible –como información biométrica– nunca será procesada fuera de un dispositivo Huawei, brindando al usuario un control completo sobre sus datos personales. El sistema operativo EMUI permite a los usuarios tener un control sobre el permiso de la aplicación. Más importante aún, toda la información del usuario es anónima y almacenada localmente, correspondiendo a la región de cada usuario.



ESTILO DE VIDA DIGITAL



Huawei está continuamente trabajando en incrementar la selección de las mejores aplicaciones que se han convertido en un elemento básico del estilo de vida digital de sus usuarios, incluyendo las aplicaciones populares a nivel mundial y aplicaciones de calidad que nuestros usuarios han comenzado a amar y de las dependen. Dentro de Huawei AppGallery, los segmentos de aplicaciones se dividen a lo largo de 18 categorías, incluyendo noticias, redes sociales, entretenimiento y más, y pueden buscarse con una experiencia de navegación simple y fluida. Si hay una aplicación que un usuario no puede encontrar, todo lo que debe hacer es enviar el nombre de la aplicación deseada a una “Wishlist”. Una vez que esta aplicación se despliegue en el catálogo, el usuario que la envió vía “Wishlist” será notificado.



CONTENIDO



Huawei también está comprometido en crear la mejor experiencia de usuario al proveer aplicaciones de calidad. En su última alianza de contenido, Huawei ha colaborado con News UK, una de las compañías de medios más grandes del Reino Unido, para ofrecer las noticias más precisas y actualizadas a los usuarios de Huawei. Los usuarios de Huawei podrán disfrutar del acceso a artículos diarios, programas de radio y contenido exclusivo en sus dispositivos Huawei, brindando comodidad al estilo de vida de los usuarios.



“Creo que es una muy buena alianza a largo plazo que podemos tener con Huawei. Siento que hay mucha más innovación que podemos hacer y realmente llevar a cabo experiencias increíbles para nuestros clientes en estos dispositivos,” comentó Christina Scott, directora de tecnología de News UK.



Huawei AppGallery ofrece aplicaciones optimizadas para trabajar en dispositivos Huawei, para una experiencia innovadora e inteligente

Las aplicaciones descargadas de Huawei AppGallery están optimizadas para trabajar en dispositivos Huawei, ofreciendo una increíble capacidad dentro del dispositivo. El facilitador clave es Huawei HiAI, una plataforma abierta capacitada con IA para dispositivos inteligentes, que reúne los recursos de software y hardware de diferentes dispositivos y facilita interacciones colaborativas, reforzadas mutuamente.



Por ejemplo, la aplicación WPS Office usa la capacidad HiAI de reconocimiento inteligente para lograr el reconocimiento óptico de caracteres de súper resolución para reconocer textos en imágenes como documentos escaneados y fotos. En la aplicación los documentos son detectados automáticamente y corregidos, aumentando enormemente la productividad.



ECOSISTEMA DE APLICACIONES

​

Quick Apps es un ecosistema de aplicaciones que alberga un nuevo tipo de aplicaciones sin instalación. Provee una buena experiencia de usuario, poderosas funciones y actualizaciones automáticas para páginas HTML5, y consume poco espacio en la memoria.



A pesar de ofrecer a los usuarios la misma experiencia como aplicaciones nativas, Quick Apps está escrita con sólo 1/5 parte de códigos comparados con las aplicaciones Android, por lo tanto, ocupa menos espacio en la memoria. Los usuarios pueden acomodar más de 2,000 Quick Apps en lugar de 20 aplicaciones nativas con tan sólo 1GB de espacio.



Los usuarios pueden agregar sus Quick Apps favoritas a sus escritorios para un acceso conveniente. Quick Apps es usada en más de 350 millones de teléfonos Huawei. Hoy, hay más de 1,700 Quick Apps liberadas a nivel mundial, un crecimiento del 200% año con año.



Para mantener el ritmo con 5G, Quick Apps se extenderá gradualmente a más países y regiones, abriendo los estándares maduros de aplicaciones rápidas del mercado chino y las herramientas IDE para desarrolladores a nivel mundial. Todos los desarrolladores alrededor del mundo son bienvenidos a publicar Quick Apps para ofrecer conjuntamente a los usuarios una experiencia sin necesidad de instalación y uso.



Huawei continuará sus esfuerzos en construir el Ecosistema HMS y Huawei AppGallery para dar vida a la experiencia de vida inteligente para usuarios Huawei en todos los escenarios.