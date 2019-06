Huawei solicitó registrar su sistema operativo HongMeng en Perú ante conflicto con EE.UU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras el veto de Donald Trump que impide a Huawei hacer negocios con Estados Unidos, la firma china ha comenzado a desarrollar su propio sistema operativo, HongMeng (conocido también como ArkOS en occidente), y con ello el registro de marca de su solución en varios países, entre ellos Perú a través de Indecopi.



Según el portal de consulta Dirección de Signos Distintivos de Indecopi, Huawei Technologies Co. presentó una solicitud el 27 de mayo de este año para registrar la denominación de la marca "HongMeng", bajo el expediente 799128-2019.



La categoría en la que se hizo la solicitud es en "producto, servicio, actividad", que incluye "programas de sistemas operativos informáticos grabados". Desde entonces, la firma china ha recibido dos notificaciones relacionados al proceso de la solicitud.



De acuerdo a China Daily con datos de la consultora Rosenblatt Securities, las pruebas de ArkOS ya viene siendo instalado en un millón de dispositivos; y tiene avanzado el registro de dicha marca en la Unión Europea.



Anteriormente, representantes de Huawei revelaron que ArkOS ha estado en desarrollo desde el 2012, pero recién este año se ha acelerado su optimización ante la posibilidad de que la marca deje de usar el sistema Android de Google.



Con ello se abre la posibilidad de que no solo Huawei use este nuevo sistema operativo, sino otras firmas como Xiaomi y Oppo, que ya estarían probando HongMeng, según el medio chino.



