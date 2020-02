Ikea recompensa el trabajo de sus empleados con más de US$ 12 millones extras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ikea ha agradecido el compromiso de sus trabajadores con la empresa y su contribución a los resultados obtenidos con el reparto de más de 11 millones de euros (US$ 12,17 millones) "extras" entre su plantilla de España.



Entre septiembre de 2018 y agosto de 2019, último ejercicio fiscal completo para la compañía, Ikea triplicó crecimiento en España respecto al año anterior, creciendo un 6,6 % hasta los 1.596 millones de euros de facturación.



Por este motivo y siempre en línea con el deseo de su fundador de compartir el éxito con quienes lo hacen posible, Ikea ha materializado un año más entre su plantilla los programas de compensación One IKEA Bonus y Tack!, que significa “gracias” en sueco.



Ikea beneficia a sus empleados en la misma proporción, independientemente del cargo o rango que ocupen

De esta manera, todos los empleados a tiempo completo reciben la misma cantidad mientras que los empleados a tiempo parcial reciben una cantidad proporcional a las horas trabajadas.



One IKEA Bonus es un programa de "bonus" con el único requisito de llevar trabajando en la compañía al menos seis meses y estar activo a cierre del ejercicio fiscal.



Ikea en España reparte en este caso 11,1 millones de euros -una vez descontadas ya las aportaciones a la Seguridad Social, un 32 % del total- entre 7.515 empleados y empleadas. Este año el reparto es de casi el doble respecto al año anterior.



Por otra parte, el otro programa de bonus con el que cuenta IKEA, Tack!, consiste en aportaciones anuales a los planes de pensiones individuales de la plantilla, una vez completado un periodo inicial de cinco años consecutivos trabajando en el Grupo Ingka - anteriormente Grupo Ikea-.



En este caso, el reparto total se conocerá a cierre del año fiscal 2021 tras un giro dado por la compañía en la política de este programa para alinearlo en el tiempo con el plan de crecimiento a tres años que tiene definido.



Desde que se pusieron en marcha estos programas, Ikea ha repartido más de 60 millones de euros extra entre sus empleados.



Según ha señalado el director de Recursos Humanos de Ikea España, Enrique Puig, si el negocio "sigue avanzando y creciendo" es por el "compromiso, esfuerzo y entusiasmo" de los empleados.