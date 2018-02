El imán de ventas que genera la controvertida marca Trump

A más de un año de asumir la Presidencia de EE.UU., Donald Trump se ha vuelto una máquina para fabricar titulares y atraer la atención de la prensa.



Sin importar si se trata de actos oficiales, frases desafortunadas o uno de sus bullados tuits, el odiado y amado magnate norteamericano ha logrado que su imagen se multiplique en las vitrinas de las tiendas por todo el mundo.



Como un buen hombre de negocios, Trump ha sabido explotar su popularidad y desde que se enfrentaba a Hillary Clinton por llegar al Salón Oval ha mantenido su propia tienda de merchandising, la que luego de ser electo ha desarrollado incluso su propio portal de e-commerce .



En este sitio web las camisetas, gorros, stickers y hasta accesorios para las mascotas se comercializan por precios desde US$ 14, con ventas que solo en campaña podían llegar a las 20 mil unidades por una polera.



Sin embargo, bajo el alero de la marca Trump han surgido miles de productos "no oficiales" con la imagen del mandatario, los que reproducen sus frases más famosas o simplemente su imagen para aumentar las ventas.



Así, portales como eBay y Amazon cuentan con cientos de productos alusivos a su imagen, entre los que aparecen como los más vendidos calcetines con su nombre, monedas de oro con su rostro y dos de sus productos más famosos: el jockey con el lema de campaña "Make America great again" y el papel higiénico con la cara de Trump.

