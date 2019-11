Impresionante apertura en Nuevocentro Shopping

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el marco de la ampliación del shopping prevista para el 26 de noviembre, H&M abrió una tienda de 2.700 m2 con 2.100 m2 de área de ventas distribuidos en dos plantas.



Como de costumbre, la marca sueca inauguró con un evento de gran envergadura del que participaron más de 2.600 personas, número que superó las expectativas del centro comercial y que marcó un hito con asistencia récord para una apertura de H&M en Uruguay. De hecho, la cantidad de público es únicamente superada por las inauguraciones que se desarrollaron en Perú.



El evento que convocó a más personas que en las dos aperturas previas combinadas, contó con la presencia de Agustín Casanova como celebrity host. El carismático artista animó la fiesta, cantando, bailando y tomándose fotos con el público.



“Confiábamos en una exitosa respuesta, porque las marcas que recibimos son compatibles con el interés de nuestro público, pero la concurrencia superó nuestras expectativas”, afirmó el gerente general de Nuevocentro Shopping, Alex Malachowski.



Además, la conductora de TV Annasofía Facello estuvo a cargo de la música e hizo vibrar a los presentes con temas de actualidad que acompañaron el clima festivo.



A un año y un mes de su llegada al mercado nacional, H&M celebra la excelente recepción de los uruguayos con esta nueva tienda en un shopping que continúa renovándose a tan solo seis años desde su creación.



Inminente ampliación

A fin de mes, el centro comercial sumará más de 20.000 m2 en tiendas y área de parking, fortaleciendo su mix comercial y de servicios, al mismo tiempo que gana en comodidad y espacio para brindar nuevas emociones a los clientes. Así, alcanzará 146 locales, en una superficie de 93. 732 m2; por su parte, el estacionamiento pasará de 800 a 1.200 lugares.



Entre las firmas internacionales y nacionales que llegan a Nuevocentro, están Renner, Bestseller (Only, Jack & Jones, Vero Moda, Name It), Miniso, Crocs, Cartoons, Iberpark, Arpelli, Óptica Time, TIC y Voy de Viaje.



“La ampliación responde a la demanda de cadenas internacionales y de marcas nacionales”, indicó el gerente general. “Es una expansión bastante atípica, porque comenzó a planificarse cuando el shopping tenía solo cuatro años, confirmando que venimos por un muy buen camino”.



Nuevocentro recibe mensualmente entre 1.200.000 y 1.500.000 visitas, con fechas pico, como vacaciones de julio y diciembre. La meta con esta ampliación es alcanzar un piso de 1.800.000 visitantes mensuales.



“Hemos venido creciendo en ventas –señaló Malachowski-. Este año estamos empatando con las cifras del año pasado en pesos constantes, lo que es válido para la coyuntura actual del país. Confiamos en que vamos a volver a una curva de crecimiento con la ampliación”, subrayó el ejecutivo.



Iniciativas premiadas

A nivel mundial, los shoppings evolucionaron de simples centros comerciales a complejos espacios de encuentros y usos múltiples, en donde el comercio es un ancla fundamental, pero al que se le unen propuestas gastronómicas y de entretenimiento. En esta línea, Nuevocentro apuesta continuamente para “deslumbrar a los visitantes y a la comunidad con eventos innovadores para todas las edades”.



A modo de ejemplo, la acción “Pijamada en Nuevocentro” se desarrolló en el marco del fenómeno del bullying y apuntó a sensibilizar sobre esta temática tan importante que se evidencia en la sociedad, al mismo tiempo que cumplió el sueño de muchos niños: una pijamada en un shopping.



La acción fue recientemente galardonada en los Latin America & Caribbean Shopping Center Awards, evento que reconoce la excelencia de los shopping center de la región, llevándose el máximo premio en la categoría “Marketing relacionado con causas sociales”.



Además, con el fin de maximizar la experiencia de todos en el mall y en el entendimiento de que la construcción de una sociedad inclusiva es una responsabilidad social, Nuevocentro Shopping inició un proceso para derribar las barreras del entorno físico, de acceso a la información y de carácter actitudinal.



En este sentido, entre otras implementaciones, incorporó accesibilidad en su página web y redes sociales, y sus últimas campañas publicitarias (como la del Día del Padre, galardonada en la última edición de las Campanas de Oro, evento que premia las mejores piezas publicitarias del año) incluyeron intérprete de Lengua de Señas Uruguaya, subtitulado y voz en off y volantes en Braille.



También desarrolla periódicamente jornadas de sensibilización, dirigidas a todos los integrantes del shopping, y se encuentra formando y capacitando referentes en accesibilidad. Vale la pena destacar que Deres distinguió al centro comercial por sus prácticas empresariales que contribuyen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU e incluso lo reconoció adicionalmente por su “Práctica inspiradora”.



De esta forma, con una estrategia de negocio inclusiva, sustentable y enfocada en las necesidades de la comunidad, se aproxima la expansión del shopping que cambió un barrio y que nunca deja de ser nuevo.