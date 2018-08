Impuestos de Trump ponen entre las cuerdas a los jeans estadounidenses

Resulta irónico que las medidas económicas proteccionistas llevadas a cabo por Donald Trump en los últimos meses estén por acabar con las empresas fabricantes de uno de los productos que forman parte del "ADN norteamericano".



La última víctima de la guerra de tarifas que ha protagonizado el Mandatario norteamericano son nada menos que los jeans, los que se vieron severamente afectados por el alza de un 25% en los aranceles interpuesta por la Unión Europea y que obliga a estos productos a pagar más para llegar a tierras europeas. El fuerte aumento en los precios es precisamente lo que ha llevado a varias firmas del Viejo Continente a terminar sus contratos con compañías estadounidenses, las que ante la baja en los pedidos incluso han debido cerrar sus puertas por la caída en sus ventas.



En declaraciones a Bloomberg, los responsables de varias de las marcas afectadas señalan que los planes de Trump de proteger la industria local resultaron más que fallidos, ya que finalmente serán cada vez más las firmas que decidan cambiar de rubro o llevar su producción a otros países como México o incluso Asia, donde no solo la mano de obra es más barata, sino que ahora se suma la posibilidad de no tener que enfrentar barreras comerciales para mover sus productos.



Pese a que quienes trabajan en este rubro textil lamentan fuertemente las pérdidas, lo cierto es que la industria del jeans en Norteamérica ya no es tan gravitante como lo fue hace varias décadas, pasando de ser la "cuna" de esta prenda -luego que Levis Strauss creara los primeros para los mineros de California en 1870- a ser actualmente la responsable de solo el 16% de los jeans comercializados a nivel global.