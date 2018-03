Incubadora Sinergia busca nueva generación de startups para ayudar a escalar su negocio

Hasta el 9 de abril hay tiempo para postularse a la octava edición de Batch, el programa de incubación de Sinergia que tiene como fin acelerar el crecimiento y el éxito de proyectos emprendedores.



Este año se escogerán seis empresas de América Latina que se encuentren en etapas de desarrollo tempranas para ayudarlas a potenciar su negocio facilitándoles espacios de cowork, coaching y networking. Además, se los guiará en el proceso para obtener Capital Semilla, factor clave para financiarse.



“El objetivo es fomentar el desarrollo de productos, servicios, procesos o formas de comercialización que tengan el potencial de ser negocios rentables, escalables y con perfil exportador”, remarcó Sinergia en un comunicado.



La encargada de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Incubadora Sinergia, Abril Juárez, señaló que este llamado es multipropósito. Esto significa que los proyectos que se incubarán no tienen un tema o soporte específico. “Tenemos desde proyectos sociales, de diseño, tecnología, agricultura y finanzas, hasta de mobiliario, joyas, apps y software. Así que el universo de proyectos que aceptamos es bien amplio”.



Aprovechó la oportunidad para desmitificar su predilección por los tecnológicos: “A diferencia de lo que muchos creen, no solo buscamos emprendimientos tecnológicos. En esta edición están todos bienvenidos”.



Los requisitos mínimos para postular un proyecto es tener un equipo fundador y que al menos uno de integrantes se dedique full time al emprendimiento.



beneficios para los participantes * Metolodogía intensa liderada por el staff para la identificación de prioridades y medición de hitos.



* Acceso a mentores locales e internacionales y especialistas externos en disciplinas claves para startups



* Oportunidad para tener vínculo con los principales inversores de la región



* Beneficios de nuestros partners para hosting, pagos, temas legales y contable, entre otros.





Obtener financiamiento

Conseguir financiamiento es uno de los principales obstáculos con los que se topa un emprendedor. Para que esto no sea una limitante para los proyectos que se presenten, el programa incluye una instancia para ayudarlos en este punto.



En concreto, cada startup seleccionada tendrá la posibilidad de recibir un capital semilla de US$ 25.000 proveniente de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII) o US$ 20.000 de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE).



“La idea es que, en conjunto con la ayuda de organismos del Estado -como ANII y ANDE-, los proyectos puedan desarrollarse en todo su potencial. Lo que hacemos es ayudar a la próxima generación de empresas uruguayas en su etapa inicial”, afirmó Juárez.



Agregó que “cuantos más proyectos se acerquen para participar, más crece el ecosistema emprendedor de Uruguay, más se enriquece y más sinergia se crea”.



Para quien quiera participar de la nueva generación de incubados, debe inscribirse en la web de Incubadora Sinergia y completar los pasos a seguir.

generación pasada Las startups de Batch 7

StockOut Es un servicio de promoción de ventas online, que ofrece alimentos envasados y bebidas con un vencimiento de 90 días y a descuentos del 50% de su precio normal. Su misión es devolver el valor perdido de los alimentos próximos a vencerse como algo que debería consumirse y no desecharse. A través de StockOut se genera conciencia sobre el desperdicio de alimentos al hacer que los excedentes de alimentos estén disponibles para ser revendidos antes que terminen caducando.

Ionic Themes Ionic Themes es una plataforma de venta de templates y recursos para desarrolladores de aplicaciones móviles con el fin de que ahorren tiempo de desarrollo y mejoren la calidad de sus apps.

Popey Popey es una plataforma que conecta a propietarios de tablas y embarcaciones con aquellos que las buscan para disfrutar su tiempo libre. Su funcionamiento es sencillo y práctico, el propietario publica su embarcación y el usuario podrá alquilarla en minutos, desde donde se encuentre y abonando con tarjeta de forma 100% online.

Dame fútbol Dame fútbol es un servicio que te permite que tengas todo el fútbol uruguayo y del mundo en tu WhatsApp. Tan solo con registrarte en su web, recibirás toda la información de la actualidad futbolística.



VRED VRED es una plataforma web mediante la cual se conectan distribuidores con comercios para que puedan realizar sus órdenes de compra, sin la necesidad de esperar a que llegue el día correspondiente de la visita para realizar el pedido.

MiCheque MiCheque, una plataforma que permite cobrar cheques diferidos antes de los 90 días. La startup está operando desde marzo 2017 y desde entonces se han registrado más de 400 Pymes para descontar cheques.