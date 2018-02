Inditex se desploma un 7% en Bolsa hasta mínimos de tres años y arrastra al Ibex

Inditex, la empresa propietaria de Zara o Massimo Dutti, se desplomó ayer viernes en Bolsa un 7,06%, dejando la acción en 25 euros (US$ 30,7) , su nivel mínimo en tres años.



Sin explicaciones oficiales de la empresa, se buscaron las razones del batacazo en unas previsiones que apuntan a un cuarto trimestre de 2017 más flojo de lo esperado por las altas temperaturas del otoño y por un efecto divisa derivado de la fortaleza del euro frente al dólar. La caída de Inditex, junto con la de IAG, matriz de Iberia, del 5,2%, lastraron al Ibex, que se dejó un 0,55%.



Tras unas primeras horas de cotización casi planas, la acción de Inditex se hundió sobre las 11 de la mañana, con caídas que llegaron a rozar el 8%. Finalmente, cerró con una caída del 7,06%, mayor incluso que la del día del Brexit. Volaron 5.900 millones (US$ 7.259 millones) de capitalización bursátil de un plumazo, hasta los 77.900 millones (US$ 95.856 millones).



En lo que va de año, la acción de Inditex ha caído más de un 13%. Desde los máximos de junio de 2017 en 36,5 euros (US$ 44,9), el desplome es superior al 30%.



Preguntada por El País de Madrid, Inditex se negó a comentar la caída y eludió confirmar o desmentir que hubiese activado una ronda de contactos con los analistas para informar de la situación de sus cuentas tras un otoño flojo.



RELACIONADAS H&M prevé que crecimiento de negocio online eleve ganancias By Elisa Tuyare H&M prevé que crecimiento de negocio online eleve ganancias H&M prevé que crecimiento de negocio online eleve ganancias Afound, la nueva marca "outlet" que lanzará H&M para tratar de salir del bache By Elisa Tuyare Afound, la nueva marca "outlet" que lanzará H&M para tratar de salir del bache Afound, la nueva marca "outlet" que lanzará H&M para tratar de salir del bache

En cuanto a la CNMV, un protavoz ha señalado que no están investigando ningún movimiento extraño. Simplemente, como ocurre en estos casos en los que hay movimientos bruscos, se contacta con la empresa de oficio y se comprueba que todo operó con normalidad, algo sobre lo que de momento no tienen dudas.



Informe de JP Morgan

En todo caso, la caída coincidió con la publicación de un informe de JP Morgan en el que el banco prevé una "ralentización" del negocio de Inditex en el último trimestre fiscal — de noviembre a enero para Inditex— y rebaja el precio objetivo de la acción de 38 a 35,5 euros (US$ 46,7 a US$ 43,6). Eso sí, mantiene la recomendación positiva de "sobreponderar".



El banco calcula que Inditex presentará unos resultados del último trimestre —noviembre, diciembre y enero— menos vistosos de lo previsto. Estima JP Morgan que los márgenes de Inditex se resintieron en enero porque vendió más de lo previsto con descuento, en un intento de aligerar el stock para hacer una "rápida transición" hacia la colección de primavera-verano.



Ese menor margen, unido a un impacto negativo del efecto divisa por la fortaleza del euro frente al dólar se notará en el resultado operativo de la empresa. Calcula un Ebitda de 1.468 millones de euros (unos US$ 1.806), levemente inferior al del mismo periodo del año anterior y por debajo de las previsiones de los analistas.



Según JP Morgan, las ventas crecerán en el último tramo del año un 6%, a un ritmo más lento que el resto del ejercicio, debido a un cálido otoño que frenó las compras de ropa de abrigo. Otras cadenas, como H&M, también han sufrido en sus cuentas las altas temperaturas.