La industria deportiva mundial también afectada por el coronavirus

La epidemia del coronavirus Covid-19 no solo ha obligado a la suspensión de varias competiciones deportivas, sino que también ha afectado a varios de los gigantes de la industria deportiva, que han visto cómo la situación en China ha impactado a sus ventas y sus previsiones de negocio.

La epidemia, que ha contagiado a casi 75.000 personas, la mayoría en China pero también en otros 26 países, no solo ha provocado el aplazamiento del Gran Premio de China de Fórmula Uno, la Superliga china o el movimiento geográfico de varios torneos preolímpicos, sino que ha impactado en los gigantes del deporte que tienen al gigante asiático como uno de sus principales mercados.

Adidas notificó que su actividad en China se redujo desde el 25 de enero un 85 % respecto al mismo periodo del año pasado.

La alemana Adidas notificó esta semana a través de un comunicado que su actividad en China se ha reducido desde el 25 de enero un 85 % respecto al mismo periodo del año pasado, debido al cierre de tiendas y la reducción del tráfico de productos.



"Como la situación evoluciona día a día, la magnitud global del impacto en nuestro negocio de 2020 no puede ser cuantificada", admitió la compañía alemana de las tres rayas paralelas a través de un comunicado.

Puma admitió haberse visto "afectada negativamente" por la neumonía de Wuhan.

Adidas tiene una amplia presencia en China de 12.000 tiendas, de las cuales la mayoría son franquicias, ya que solo 500 son tiendas propias, según precisaron a EFE fuentes de la multinacional alemana.

Otra de las grandes compañías de la industria deportiva que ha admitido el impacto del coronavirus ha sido Puma, que en la presentación de sus resultados del año 2019 admitió haberse visto "afectada negativamente" por la neumonía de Wuhan.

"Nuestro negocio en China se ha visto fuertemente afectado por las restricciones y medidas de seguridad implementadas por las autoridades", admitió el director general de la compañía Bjorn Gulden, que reconoció que esta situación está afectando también a otros mercados, por el descenso de turistas chinos.

Nike admitió a principios de febrero que había tenido que cerrar al menos la mitad de sus tiendas en China por la epidemia.

La compañía del felino coincidió en que la situación actual tendrá un impacto en su negocio de 2020 "imposible de predecir".

No son las únicas, porque la estadounidense Nike admitió a principios del mes de febrero que había tenido que cerrar al menos la mitad de sus tiendas en China por la epidemia.

Por su parte, la también estadounidense Under Armour admitió que había previsto un impacto negativo del coronavirus en sus ventas de entre US$ 50 y US$ 60 millones en sus resultados del primer trimestre de 2020, en un comunicado en el que admitía que esas cantidades solo se refieren a los primeros tres meses del año.

Under Armour admitió que había previsto un impacto negativo en sus ventas de entre US$ 50 y US$ 60 millones en sus resultados del primer trimestre de 2020

"Teniendo en cuenta el significativo nivel de incertidumbre con esta situación, los resultados del año completo puede que no se vean afectados", agregó la compañía en un comunicado.