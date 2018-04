Tras el inglés, el alemán y el francés son los idiomas más cotizados en los negocios

De acuerdo a un estudio realizado en Suiza en 2014, el alto número de trabajadores que dominan más de un idioma dentro del país resulta crucial en el estado de su economía. Y es que incluso en una de las regiones más reconocidas a nivel internacional por sus finanzas, el aumento de profesionales bilingües o multilingües resulta vital, dado que la posibilidad de que las empresas y servicios locales puedan llegar a un mayor número de clientes significaría al menos un 10% del PIB de la nación.



Y es que aunque durante la última década ya se ha vuelto un lugar más que común hablar de la importancia de manejar un segundo idioma -especialmente el inglés-, nuevos análisis han logrado cifrar de qué manera influye esta habilidad a la hora de recibir el salario.



En una sociedad en donde la meta de cada empresa es la apertura e internacionalización de sus servicios, tanto head hunters como los líderes de cada firma no dudan en preferir a quienes cumplan con estos nuevos requisitos, incluso estando dispuestos a desembolsar mucho más por quedarse con quienes estén más calificados para el salto al extranjero.



Pese a que los beneficios en los sueldos pueden variar dependiendo de la industria, país o posición dentro de la compañía, estudios en Canadá, Estados Unidos e India determinaron que las variaciones pueden ir desde un 1,5% hasta un 34%, en los casos más extremos.



En este sentido, para los canadienses, aquellos trabajadores que puedan hablar algún idioma diferente al oficial -considerando en este caso al inglés y francés- pueden ganar entre 3 y 7% más que sus pares incluso en aquellos empleos donde no se especifique como requisito a la hora de solicitar el empleo.



En EE.UU., en tanto, la diferencia sería de entre 1,5 y 3,8%, siendo quienes hablen alemán y francés los más beneficiados, ya que pueden recibir US$ 75 mil y US$ 125 más anualmente, respectivamente.



No obstante, el caso más dramático se registra en India, en donde los empleados que dominen un buen nivel de inglés pueden recibir un sueldo de hasta un 34% mayor que el de sus pares y la posibilidad de acceder a mejores posiciones dentro de la compañía.