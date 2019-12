De un inicio modesto a un presente de crecimiento y éxito

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A 25 años de su nacimiento, Aiva es actualmente un próspero y robusto emprendimiento de asesoramiento financiero integral que mira hacia adelante con optimismo y entusiasmo, gracias no solo a sus capacidades. También por estar inmerso en el dinámico y colaborativo contexto de Zonamerica, una zona y un concepto casi inmejorable para estimular emprendimientos y crecimiento.



Aiva dio sus primeros pasos como una pequeña empresa familiar, dirigida e integrada por solo tres personas expertas en asesoramiento contable y financiero. Con el correr de los años, esos modestos inicios fueron creciendo en ambición y apuestas hasta llegar al presente: una corporación que emplea a 95 personas y que tiene a todo el continente latinoamericano como campo de acción y desarrollo.



Con aproximadamente 30.000 clientes, Aiva gestiona activos y capitales evaluados en más de 3.000 millones de dólares, desplegados en todos los países de América Latina y bajo criterios de calidad y ética acorde a los estándares internacionales promulgados por el CFA Institute, además de las autoridades financieras y políticas pertinentes en cada uno de los países en los que la compañía opera.

Este año, Aiva celebró sus primeros 25 años con un evento que reunió asesores financieros de toda la región e importantes disertantes entre ellos Diego Forlán y Carlitos Páez.



Agustín Queirolo, director de ventas de Aiva, cuenta que lo que comenzó en 1994 como una tradicional y convencional casa de asesoramiento de inversiones hoy es un sofisticado centro de operaciones financieras y de riesgo, siempre buscando el mejor rendimiento del patrimonio o flujo de ingresos de sus clientes.



En palabras de Queirolo, Aiva divide a sus clientes en dos grandes grupos:aquellos que tienen ingresos altos y que están en pleno desarrollo de sus trayectorias profesionales, y aquellos que tienen un patrimonio que cuidar y legar a futuras generaciones.



Son dos tipos de clientes distintos, y Aiva tiene en cuenta lo específico de sus particularidades para ofrecer soluciones integrales, que contemplen la mayor cantidad de factores posibles.

Paridad y dinamismo En sus 25 años, Aivaha cambiado mucho. De ser una empresa familiar a una corporación continental, mucha agua ha corrido bajo el puente. Actualmente es una empresa que no solo apuesta al conocimiento y a la responsabilidad social (Aiva apoya cuatro emprendimientos sociales y solidarios), sino también a la innovación y la equidad. Como explica el director de ventas, Agustín Queirolo, hay una paridad de género casi exacta entre los empleados. “Yde los cinco cargos gerenciales, tres son hombres y dos mujeres”.

“En el caso de un ejecutivo en plena actividad, que percibe ingresos altos, se trata de incrementar y consolidar esos ingresos. Pero no solo es una cuestión de dinero. Supongamos que esa persona es la que con sus ingresos le permite a su familia una calidad de vida alta. Si esa persona se enferma seriamente, la situación familiar cambia sustancialmente”, dice el experto. El perfil de ese tipo de cliente es el de un hombre de entre 40 y 60 años, y Aiva tiene en ese rubro en particular sus principales clientes en Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica y México.



Respecto al otro perfil de clientes, Queirolo cuenta que Aiva ha tenido sus principales logros en Chile, Perú, México, Ecuador y Colombia. “En este último caso, no se trata de hacer crecer el patrimonio, sino de consolidarlo y planificar la sucesión de la manera más ordenada y eficaz posible”.



Hay que tener en cuenta, agrega Queirolo, que a veces puede tratarse de cuadros familiares con altos grados de complejidad legal y financiera.



“Puede que se trate de una familia en la cual hay hijos de más de un matrimonio, o que nacieron en distintos países. Para ordenar todos los temas que tienen que ver con la sucesión es que nos hemos especializado en diferentes tipos de asesoramientos, desde lo más convencional hasta lo más desarrollado y novedoso”, relata el ejecutivo.



Para él y sus colaboradores, el camino recorrido hasta el momento ha sido uno de crecimiento y éxitos, y ceñido a los mercados latinoamericanos, pero como también dice Queirolo, no se descarta seguir creciendo e incorporando capacidades y clientes para expansiones hacia nuevos horizontes y mercados.