Berkes se consolida y suma importantes proyectos

No es sencillo encontrar empresas uruguayas con tantos años de trayectoria en el mercado local como Berkes. La firma, que se posiciona como una de las más destacadas en el rubro de la construcción y montaje industrial, eléctrica y energía, cumple 80 años. Pero lejos de conformarse con los éxitos obtenidos continúa creciendo y en la incesante búsqueda por nuevos desafíos.



Tal es así que en la actualidad desarrolla una pluralidad de proyectos a nivel nacional e internacional. Una planta de cemento para Cielo Azul en Treinta Tres, un shopping center sobre Av. Italia del grupo Lecueder; ampliaciones del Hospital Británico, SMI y Aguada Park; y de la planta industrial de Lumin (ex Weyerhaeuser) en Tacuarembó son algunos de los trabajos más destacados en el mercado local, a la vez que se trabaja en contratos electromecánicos en UTE y ANCAP.



En lo que refiere a la modalidad de PPP, la empresa integra el consorcio Vía Central encargado de financiar, construir y mantener las vías férreas desde el Puerto de Montevideo hasta Paso de los Toros y un segundo consorcio encargado de financiar, construir y mantener infraestructura educativa a lo largo del país.



Por si fuera poco, en el exterior participa de una planta de generación de energía eléctrica a partir de quema de biomasa (llave en mano con un socio francés) en Guayana Francesa; una segunda planta llave en mano de generación de energía eléctrica a partir de quema de biomasa en Colombia; una caldera de quema de cáscara de girasol en Hungría; y otra de quema de chips para una planta de generación eléctrica en Argentina, entre otros. Además, comenzó dos nuevos proyectos de tanques API en Araucaria y Chapecó en Brasil.



La clave para diversificarse tanto durante su historia sin perder el foco es propia de su ADN. Inició sus actividades en 1939 como un taller metalúrgico local y fabricación de calderas industriales con unos 40 operarios. Hoy, la empresa de capital 100% nacional emplea a a más de 1.100 personas con una diversificación de servicios que incluye divisiones de Construcción, Industria, Eléctrica, Energía y Desarrollo Inmobiliario.



“Son varias cosas las que nos llevan a esto y, a su vez, son pocas. Es el esfuerzo, nuestro espíritu de superación constante y de estar siempre innovando”, puntualizó el presidente de Berkes, Pablo Bocchi.



El gerente general, Diego Aramendía, concordó con estos argumentos y agregó “la empresa ha tenido un constante empuje de superación buscando diferentes alternativas para crecer, con seriedad”.

expansión Apertura en nuevos mercados

La internacionalización es hoy uno de los pilares de la firma y lo que les ha permitido crecer significativamente. Y es que la escala del mercado local hace que muchas empresas tengan que buscar la apertura al mundo para crecer. Este es el caso de Berkes.



En este contexto, opera desde 2015 en Brasil (a través de la alianza Bremer – Berkes) y en España con la firma Berkes Hispana, que cubre tanto el mercado europeo y asiático. Además de tener presencia en estos puntos específicos, desarrolla proyectos para todo el mundo.

Diego Aramendía y Pablo Bocchi de Berkes.

La oficina emplazada en Madrid es un claro ejemplo de su incremento en el exterior al pasar de tener unas cinco personas fijas a casi 10 en el último tiempo. A su vez, desplazan un equipo fuerte por cada proyecto, según el tamaño y necesidades de cada caso en concreto.



En este punto, los representantes de la empresa comentaron que su proyección a futuro es que se impulse aún más el desarrollo exterior. Hoy más del 30% de las operaciones proviene de la actividad internacional, pero estiman que en el futuro esta cifra se superará ampliamente.



Si bien la meta es ambiciosa, pretenden que algún día signifique la mitad de las operaciones. “Nos gustaría alcanzar mucho más que el 30%. De hecho, nosotros apuntamos a que en determinada cantidad de años alcancemos el 50%”, acotó Bocchi.



Son conscientes de que esto no es algo sencillo de lograr. En este punto, comentó que el principal desafío que enfrentan es humano y no en capacidades técnicas. El nivel de los profesionales uruguayos es bueno, la formación es adecuada y compiten de igual a igual en el exterior.



No obstante, la empresa tiene un gran reto en lo que refiere al desarraigo de sus colaboradores al momento de comenzar un proyecto en otro país, señaló. En esta misma línea, Aramendía afirmó que para una persona instalarse en otro país por seis meses o un año es una decisión delicada: “Eso es muy desafiante para una persona a nivel familiar, personal y demás. La cultura uruguaya es más hogareña y no estamos tan acostumbrados como en otros países a migrar. En las oficinas del exterior, el personal que es de otras nacionalidades no tiene problema en instalarse en otro sitio durante el desarrollo de un proyecto. Ni se lo cuestiona”.



Para atacarlo, es importante equilibrar la propuesta brindando condiciones adecuadas para el trabajador tanto en lo laboral como en el plano personal. En este punto, se busca generar condiciones aceptables, formando al equipo, brindando comodidades adecuadas para que puedan viajar a Uruguay en un tiempo prudente, enumeró Aramendía.



Su afán por cuidar este aspecto responde a que el capital humano de una empresa es esencial para lograr el éxito de un negocio. Por tal motivo, Berkes se enfoca en desarrollar talentos para que puedan hacer carrera interna. “Eso es algo que siempre se impulsó y que creemos que es importante mantener. Es parte de la cultura de la empresa”, indicó Bocchi.

La visión a futuro de empresa

Su visión a futuro es seguir consolidándose en el mercado local. “Somos un actor fuerte en las áreas de actividad mencionadas, y vamos a seguir consolidándonos, afianzándonos, en mejorar como hacemos las cosas. Siempre hay mucho para trabajar en ese sentido”, aseguró, Aramendía.



Respecto a la actividad internacional, pretenden aumentar su participación en el extranjero. “En el exterior, el mercado es infinito. Si en Uruguay hay muchas posibilidades de crecer, en el exterior es ilimitado”, añadió.



De todas formas, su objetivo es crecer de forma responsable y con pasos firmes pero seguros. “Queremos ser la mejor empresa. Pero con un criterio muy sustentable: para los clientes, colaboradores y accionistas”, remató Bocchi.