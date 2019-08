Hoy abre la primera tienda Drive-Thru de Starbucks en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Starbucks abrirá su primera tienda Drive-Thru en el país, un espacio en el que los consumidores pueden realizar los pedidos desde sus vehículos. El sitio elegido para experimentar con este formato es en el predio de la actual Terminal de Cargas de Montevideo (Av. Wilson Ferreira Aldunate esquina Av. De las Américas).



Con esta apertura, la marca llega a su séptima tienda en el país y se convierte en la primera cafetería de especialidad en ofrecer esta modalidad a sus clientes en Uruguay. “Buscamos entender qué es relevante para nuestros clientes y las formas de satisfacer esas necesidades, brindándoles diferentes alternativas para disfrutar de su bebida favorita, así como de la inigualable 'Experiencia Starbucks'”, afirmó la gerente general de Starbucks para Argentina y Uruguay, Valeria Loderer.



Cada vez son más las personas que utilizan el servicio de take away localmente. Esta nueva tienda busca satisfacer la creciente demanda de café premium "on the go”.



“Escuchar a nuestros clientes es lo que nos permite estar siempre a la vanguardia y por eso hoy tenemos el orgullo de anunciar la apertura de nuestro primer Drive-Thru en Uruguay”, añadió.

EL LUGAR Una experiencia 360

Si bien lo innovador de este servicio es que uno pueda adquirir la bebida sin bajar de su vehículo y continuar su viaje, también cuenta con un amplio espacio interior para que los amantes del café puedan sentarse a disfrutar de su bebida favorita.



En la construcción se reutilizó de manera responsable y eficiente los cimientos ya existentes. Además el diseño jugó un rol clave para generar un ambiente cálido que acompañará la ‘Experiencia Starbucks’.

Durante varios meses, el equipo de Starbucks de Diseño de Latinoamérica y Alsea (de Uruguay y Argentina) trabajaron en conjunto, para hacer posible la séptima apertura en el mercado uruguayo. El resultado fue muy positivo, ya que, además de su atractivo estructural, utilizó elementos que se desarrollaron en el país. De hecho, la mayoría de las piezas de la tienda fueron creadas por proveedores locales.



“Los partners (empleados) tienen el compromiso de crear grandes conexiones todos los días y asegurar que cada uno de nuestros clientes pueda disfrutar la mejor taza de café cada vez que visite una tienda.”, remató Loderer.