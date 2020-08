Inversión en finanzas sostenibles y contra el cambio climático

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La entidad financiera alcanza en junio de 2020 el 40% de los 100.000 millones de euros comprometidos entre 2018 y 2025 en finanzas sostenibles y para luchar contra el cambio climático. Esta cifra incluye operaciones en financiación verde y social (62% del total); inclusión financiera y emprendimiento (13%); infraestructuras sostenibles y ‘agribusiness’ (11%); y otra movilización sostenible (14%).



Tras dos años y medio del lanzamiento del ‘Compromiso 2025’, BBVA ha logrado movilizar 40.082 millones de euros, a cierre de junio de 2020. La apuesta del banco contra el cambio climático contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y a los retos derivados del Acuerdo de París sobre el Clima.



El ‘Compromiso 2025’ está basado en tres líneas de actuación: financiar para contribuir a frenar el cambio climático y conseguir el cumplimiento de los ODS mediante la movilización de 100.000 millones de euros entre 2018 y 2025; integrar los riesgos ambientales y sociales asociados a la actividad del banco para minimizar los potenciales impactos negativos directos e indirectos; e involucrar a todos los grupos de interés para impulsar de forma colectiva la contribución del sector financiero al desarrollo sostenible.



PRÉSTAMOS SOSTENIBLES

En lo que respecta al primer pilar del ‘Compromiso 2025’ (financiar), BBVA ofrece a sus clientes sus capacidades, conocimientos y experiencia para facilitarles un asesoramiento superior de soluciones de financiación sostenible y es pionero y referencia mundial en préstamos y productos financieros verdes.



En 2019, el banco concedió un total de 10.176 millones de euros en préstamos sostenibles, a los que se han añadido otros 6.309 millones en el primer semestre de 2020, sumando un total de 23.904 millones movilizados desde 2018. Estos préstamos comprenden préstamos finalistas verdes y sociales certificados, préstamos vinculados a indicadores ambientales y sociales (‘KPI-linked’), préstamos vinculados a la calificación ESG del cliente (‘ESG-linked’) y financiación corporativa verde y social.



BBVA ha consolidado su apuesta por la financiación verde, que ha acelerado con motivo del `Compromiso 2025´. En marzo de 2019, el banco lideró su primera línea de crédito RCF sostenible en el Reino Unido con SSE, el mayor productor de energías renovables en el Reino Unido e Irlanda. En abril de ese año, BBVA actuó como agente sostenible en el primer préstamo sindicado sostenible de Acciona, una de las primeras financiaciones dispuestas regidas también por los Sustainability Linked Loan Principles (SLLP), que incorporan ajustes en el tipo de interés según el desempeño de la compañía en parámetros de sostenibilidad.



PROYECTOS SOSTENIBLES Y BONOS VERDES

En 2019, el banco financió proyectos sostenibles por un importe total de 1.142 millones de euros, principalmente en el sector de las energías renovables. Durante los seis primeros meses de 2020 esa cifra ha aumentado en 479 millones de euros, alcanzando un volumen acumulado desde 2018 de 2.443 millones de euros.



Entre las principales operaciones destacan la financiación de tres parques eólicos en Italia, once en España y el primer parque eólico marino de Francia.



Durante la primera mitad de 2020, BBVA ha participado en un total de 11 operaciones de nueva originación en la financiación de proyectos sostenibles, por un importe total de 5.400 millones de euros. De especial mención resulta la actividad del banco en financiaciones sostenibles a proyectos renovables. Entre enero y junio de 2020 destacan, en concreto, un total de cuatro operaciones cerradas a dichos proyectos renovables, entre ellas las operaciones en Kincardine (Escocia) y Monegros (España).



En el ámbito social, la entidad ha estado particularmente activa en financiaciones a proyectos de telecomunicaciones, y ha participado como banco líder en tres operaciones de este sector en los últimos seis meses. BBVA está poniendo especial foco en incrementar su actividad en infraestructuras de telecomunicación dada la importancia que tienen desde el punto de vista social como facilitadores del acceso a las nuevas tecnologías, la digitalización y la contribución al desarrollo económico.



En cuanto a los bonos, en 2019 BBVA participó en 30 emisiones como coordinador que supusieron la colocación de 23.198 millones de euros en total, con una cuota de 3.383 millones de euros. En 2020 esta cuota se ha ampliado en 2.056 millones de euros, alcanzando un volumen acumulado desde 2018 de 6.891 millones de euros. .



Algunas de ellas fueron pioneras, como el primer bono verde mundial por parte de una telecom y el primer bono verde estructurado utilizando la tecnología ‘blockchain’. Estas acciones han posicionado a BBVA como el séptimo banco en número de emisiones y el noveno por volumen colocado de bonos verdes. Asimismo, está impulsando la vertiente social de la sostenibilidad, al ser la primera entidad financiera privada en Europa en emitir un bono social COVID-19 en mayo 2020.



BBVA se ha convertido en uno de los bancos más activos en la emisión de bonos verdes, desde la publicación de su marco para la emisión de bonos vinculados a los ODS en 2018. En 2018, emitió su primer bono verde por 1.000 millones de euros, el mayor importe de una entidad financiera de la eurozona hasta la fecha. En 2019, el banco emitió un segundo bono verde por el mismo importe. Los proyectos financiados con los bonos verdes emitidos por BBVA en 2018 y 2019 han evitado que se emitan a la atmósfera más de 724.000 toneladas de CO2 durante 2019, casi el triple que el año anterior.



En julio de 2020, BBVA ha sido la primera entidad financiera del mundo en emitir un bono perpetuo contingentemente convertible (o CoCo) verde por 1.000 millones de euros. Los fondos se destinarán a financiar activos verdes elegibles en la cartera de BBVA, que asciende a 2.900 millones de euros y que está diversificada en activos de diferentes sectores verdes (eficiencia energética, energías renovables, transporte sostenible, gestión de residuos y gestión de aguas).



BBVA considera que las entidades financieras tienen que incorporar los riesgos y oportunidades del cambio climático en sus decisiones de inversión y financiación. Además, parte fundamental de la estrategia de la entidad es ayudar a sus clientes a adaptarse a este nuevo entorno, no sólo financiando sino también asesorándolos en esa transición ecológica. En ese sentido, recientemente anunciaba la incorporación de una nueva funcionalidad al agregador financiero One View que, a través del análisis de datos, permite a las empresas conocer la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten a la atmósfera con su actividad diaria. A partir de esta información, podrán explorar nuevas líneas de negocio, más sostenibles, que les facilitarán la recuperación en un nuevo contexto.



La aspiración de BBVA es que todos sus productos tengan su correspondiente solución alternativa sostenible, tanto para grandes empresas e instituciones, como para Pymes y clientes particulares en 2020 en España.



INCLUSIÓN Y EMPRENDIMIENTOS

Respecto a la movilización en inclusión y emprendimiento, BBVA ha alcanzado los 5.189 millones de euros desde 2018 y hasta el primer semestre de 2020, fundamentalmente a través de la labor en la Fundación Microfinanzas BBVA, que continúa promoviendo el desarrollo económico y social, sostenible e inclusivo de personas en vulnerabilidad a través de las finanzas productivas en América Latina.