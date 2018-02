El iPhone X más caro del mundo se comercializa en Argentina

El iPhone X es un lujo no solo en lo tecnológico sino que también en materia de costos. Es por esto que el modelo top line , que se comercializa por US$ 999 en Estados Unidos, ha tenido una recepción controversial por parte de los usuarios, quienes en más de una ocasión han cuestionado su alto precio en el mercado.



Es más, el iPhone X más caro del mundo se encuentra en un país vecino, Argentina, en donde para adquirir el último smartphone de la empresa liderada por Tim Cook se debe desembolsar US$ 2.272 para la versión más económica de 64 GB.



Los siguientes países que les siguen en la lista de los precios más altos son Brasil con US$ 2.200 y Chile con US$ 1.600.



