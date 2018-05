Islandia y Vietnam: el cara y sello de la cerveza más cara y más barata

A la hora de viajar hacia otro país cada dólar cuenta. Sin importar la edad, los turistas siempre quieren pagar lo menos posible por los mejores servicios, especialmente cuando se trata de la comida y bebida para cada día de vacaciones.



Por esta razón, es que el portal de viajes Intrepid decidió comparar el precio de la cerveza -uno de los productos más populares- en los destinos turísticos más visitados a nivel global calculando cuántas cervezas pueden conseguirse con US$ 20.



De acuerdo a los resultados de este análisis, Islandia se queda con la cerveza más cara con un costo de US$ 14,5 por cada vaso, seguida por otras naciones como Japón, Australia, Israel y EE.UU., todas con un valor superior a los US$ 9 por unidad.



En la otra cara, en tanto, destinos como Vietnam, México, Egipto y Myanmar registran los precios más bajos, haciendo que con los mismos US$ 20 se pueda llegar a comprar hasta 14 cervezas. En el caso de Vietnam, cada vaso se vende por solo US$ 1,35.