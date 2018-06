Ivanka Trump y su esposo tuvieron millonarios ingresos en 2017

Uno de los matrimonios más poderosos del mundo, los Kushner-Trump, ganaron millones en 2017, según una estimación de CNN.



Ivanka Trump, la hija y asesora de 36 años del Presidente de Estados Unidos, sumó US$ 82 millones; mientras que Jared Kushner, su esposo de 37 años principal asesor y consejero en temas de conflictos internacionales del Mandatario, reportó activos por US$ 174 millones al final del año pasado.



En la misma línea, otra investigación del diario The Washington Post determinó que el 70% de esos ingresos fueron obtenidos fuera de sus tareas gubernamentales en la Casa Blanca. Gran parte de los millones de Ivanka Trump provienen de firmas dedicadas a moda, joyería y del Hotel Trump en Washington. Su esposo, Kushner ganó US$1,5 millones por el arriendo de departamentos en EE.UU.