JBS cierra la venta de operaciones de confinamiento de ganado en EE.UU.

En un comunicado divulgado al mercado, JBS USA informó que cerró un acuerdo para la venta de las operaciones de confinamiento de ganado de Five Rivers Cattle Feeding en EE.UU., dando continuidad a su programa de desinversión. La venta fue hecha a Pinnacle Asset Management por aproximadamente US$ 200 millones, incluyendo el valor de mercado del stock de silaje y granos.

JBS informó que el comprador firmará un contrato a largo plazo para el suministro de ganado a las unidades de sacrificio del grupo JBS en territorio estadounidense. La conclusión del negocio todavía está sujeta a aprobaciones societarias, obtención de financiamiento por el comprador y aprobación por el órgano de defensa de la competencia estadounidense. JBS utilizará los recursos de la venta para amortiguar las deudas.

Desde que estuvo involucrada en los esquemas de sobornos a políticos, JBS anunció un programa de desinversión para reducir las deudas. La empresa ya había vendido la operación de Five Rivers en Canadá por US$ 40 millones, lo mismo ocurrió con Vigor Alimentos (por unos US$ 345 millones) y con las operaciones de carne bovina de Argentina, Paraguay y Uruguay por US$ 300 millones. En septiembre pasado, Moy Park fue vendida a Pilgrim's Pride Corporation, que también es controlada por JBS.



"JBS se fortalece de este proceso de desinversión y de refuerzo de la liquidez. Hemos logrado vender los activos por los valores que esperábamos y la generación de caja de los negocios de la compañía fue muy fuerte", afirmó en la nota José Batista Sobrinho, presidente de JBS.