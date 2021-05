Jeep Uruguay lanza la campaña de preventa de la nueva Compass 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La nueva Compass viene con motor 1.3 Turbo con una potencia de 180 cv, el cual permite una buena performance con mayor economía de combustible, y una caja automática de 6 velocidades. También se puede apreciar un diseño interior renovado con volante forrado en cuero y un sistema multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto.



Como es característico en Jeep, todas sus versiones ofrecen sistemas de seguridad de última generación, como control de tracción, control de estabilidad, control de arranque en pendientes, freno de estacionamiento eléctrico, fijación ISOFIX para sillas infantiles, cámara y sensores de estacionamiento, sensores de lluvia, entre otras prestaciones.



Todo este equipamiento lo ofrece la versión más económica, Compass Sport, a un valor de US$ 39.200. Además, el público podrá contar con versiones más equipadas: Longitude a US$ 43.990, Limited US$ 46.990 y Limited Full a US$ 48.890.