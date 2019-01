Juez decretó la venta de Motociclo

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

El final —y un nuevo comienzo— parece acercarse para Motociclo ya que la Justicia concursal autorizó mediante decreto la venta de la empresa. Ahora, tanto la sindicatura, los trabajadores y el grupo interesado en comprar parte de la compañía deberán esperar el plazo legal de 15 días hábiles (desde la fecha de autorización) para continuar con el proceso de negociaciones.

"Estamos a la espera, tenemos toda la esperanza de que las negociaciones vayan a llegar a buen puerto pero falta que pase este período y que realmente se concrete la venta", indicó a El País la presidenta del sindicato de Motociclo, Karol Parrabichine.

Según confirmó a El País el síndico, Gabriel Ferreira, el plazo de publicación oficial de 15 días es para habilitar la posible aparición de nuevos oferentes y, de no deducirse oposiciones a la venta de la empresa, se procederá dentro de otro plazo de 10 días a la concreción del negocio.

La oferta realizada por el grupo de expropietarios de la cadena Multiahorro —que en noviembre de 2012 fue adquirida por el argentino Grupo De Narváez— incluiría la compra de las llaves de los seis locales que Motociclo tiene en los seis shoppings de Montevideo y Canelones (Costa Urbana, Punta Carretas, Tres Cruces, Las Piedras, Nuevo Centro y Punta Shopping).

Hoy la empresa funciona con nueve locales abiertos y unos 90 empleados, estando los restantes 170 en el seguro de paro. Sin embargo, según indicó la presidenta del sindicato de Motociclo y confirmó el síndico, la propuesta de los oferentes incluiría mantener 70 puestos laborales y además prevé el pago de los despidos del resto de los trabajadores.

"Las condiciones de compra serían mantener 70 puestos de trabajo y la idea es que con el dinero de la compra se pueda sanear el 100% de los despidos de aquellos trabajadores que quedan desvinculados", indicó Parrabichine.

"Se supone que el dinero alcanzaría aunque todo esto no se ha empezado a negociar, es una intención de compra, hay que esperar los plazos legales y hasta que no esté firmado no podemos decir que se concretó", advirtió la sindicalista.

A fines de septiembre, Fuecys había calculado en US$ 3 millones el monto de las indemnizaciones por despido del total de la plantilla. En ese momento el síndico había dicho a El País que "por el momento" no habría despidos, sino que se pretendía "dejar una estructura menor y analizar la continuidad de los trabajadores los meses posteriores".

Hoy, 21 de diciembre, era la fecha fijada para que la sindicatura elevara al juez a cargo un informe con la valuación de los activos de la empresa y una sugerencia de venta en bloque o por separado de esos bienes.

Sin embargo, para la tranquilidad de los trabajadores y de la sindicatura, esto pudo cumplirse una semana antes de la fecha límite cuando el pasado viernes 14 el juez recibió la oferta.

Es por esto que, desde la sindicatura, Ferreira valoró como "adecuada" la oferta "por la circunstancia y el momento" en el que se encontraba el proceso.

A fines de noviembre, cuando desde el sindicato se cuestionaba si realmente existía algún potencial inversor interesado en adquirir la compañía —o parte de ella—, Ferreira había confirmado a El País que si bien la negociación se estaba desarrollando "contra reloj", había inversores interesados.

Sobre este punto, desde el sindicato Parrabichine valoró como positiva la oferta aunque dijo que deben ser cautelosos y esperar que culmine el plazo legal de 15 días para comenzar a negociar.

"Vamos avanzando un montón y estamos todos con la esperanza, sabemos que es la mejor solución que teníamos y aunque en algún momento parecía que se diluía (la posibilidad de vender la empresa) finalmente se está en camino", comentó.

En relación a la situación de los trabajadores, la presidenta del sindicato dijo que más allá de lo "lamentable de la pérdida" de las fuentes laborales "es la mejor salida, la única que teníamos y la que deseábamos todos".

Cuatro meses atrás.

A fines de agosto se hizo pública la situación crítica de Motociclo a través de un video, filmado por uno de los trabajadores, que dejaba ver cómo un gerente de la compañía les contaba a sus empleados sobre el delicado estado de la misma: "La empresa está en situación absolutamente crítica. Hace dos meses no se despacha mercadería, se han cortado todos los proveedores de plaza", señalaba en ese momento.

Y seguía: "Fabián y Leonardo (Rozenblum. Exdueños de la empresa) han hecho todos los esfuerzos posibles para mantener esto a flote y hoy por hoy, parece inviable", agregó el ejecutivo, aunque luego señaló que sería "viable" si se le inyecta dinero.

El 29 de agosto la empresa se presentó a concurso de acreedores pero no fue hasta dos semanas después que la Justicia aprobó su ingreso y designó como síndico a la Asociación Uruguaya de Peritos.

De ese momento ya pasaron alrededor de cuatro meses y si bien la venta no se ha concretado, tanto el síndico como los trabajadores, confían en poder comenzar el 2019 con el proceso culminado. "Las novedades son buenas pero hay que esperar por el proceso legal", concluyó Parrabichine