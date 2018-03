Juguetería Lego en crisis: beneficio cae por primera vez en una década

El 2017 no fue un buen año para la juguetera danesa Lego. Si ya en el primer semestre registró una caída de las ventas y de los beneficios, la segunda mitad del año ha sido aún peor.



Según informó la multinacional, los ingresos anuales alcanzaron 34.995 millones de coronas suecas (US$ 5.799 millones), un 8% menos que el año anterior, mientras que los beneficios se desplomaron un 17%, hasta los 7.800 millones de coronas (US$ 1.293 millones).



La empresa atribuye los malos resultados a las medidas tomadas para reducir el tamaño de la compañía (despidió a 1.400 empleados tras conocerse los resultados del primer semestre) y para reducir inventario.



El consejero delegado del grupo, Niels B. Christiansen, no oculta, en un comentario en la nota de prensa para informar de las cuentas, que no están “satisfechos” con los resultados obtenidos en 2017, un año que califica de “desafiante”. Según Christiansen, “los ingresos en nuestros mercados consolidados se redujeron, principalmente por las medidas que tomamos para rebajar precios, que impactaron en nuestro resultado operativo”.



La caída de los beneficios es la primera desde 2007 y la primera de los ingresos desde 2004.