Kylie Jenner hizo que valor de Snap pierda US$1,3 mil millones

No subestimen el poder de una 'Kardashian'. Este jueves, luego de que la socialité Kylie Jenner dejara entrever que ya no utiliza la App Snapchat, la plataforma insignia de Snap Inc. —que ha venido perdiendo popularidad frente a los 'Stories' de Instagram—, el valor de mercado de la compañía cayó estrepitosamente.



Según Bloomberg, las acciones de la firma cayeron hasta un 7,2% este jueves, eliminando del valor de mercado de Snap un total de US$1.300 millones, inmediatamente después de que Kylie Jenner compartiese sus sentimientos con sus 24.5 millones de seguidores en Twitter.



El tuit recibió respuestas similares por parte de los usuarios de la red social. No obstante, minutos después, la joven celebridad reiteró, que sigue amando el aplicativo; aunque ello no parece haber mitigado el impacto de sus palabras.



Los problemas de Snapchat

Recientemente, Mark May, analista de Citigroup, bajó la calificación de la acción luego de ver un "salto significativo" en las revisiones negativas del rediseño de la aplicación. Él espera que las revisiones puedan causar una caída en el compromiso de los usuarios, perjudicando los resultados financieros, de acuerdo a Bloomberg.



En tanto, su presidente ejecutivo Evan Spiegel está a punto de convertirse en uno de los ejecutivos mejor pagados en los Estados Unidos, a pesar de que Snapchat continúa recibiendo críticas. Después de la oferta pública inicial de la compañía en marzo pasado, Spiegel recibió una subvención de acciones de un total de US$636,6 millones, que continuará hasta el 2020.