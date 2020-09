Land Rover New Defender capta las miradas en la Rural del Prado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El New Defender de Land Rover, que hace apenas dos meses se presentó en Uruguay, se roba las miradas de quienes asisten a la Rural y ya ha sido destacado como la opción más innovadora e interesante entre los múltiples modelos de automóviles que están expuestos.



El New Defender está ubicado en el centro del Pabellón de Gran Bretaña y se destaca con su imponente presencia entre los diversos stands allí instalados. Quienes visitan el lugar aprovechan a fotografiar el vehículo y a conocer de primera mano todos los detalles sobre su equipamiento, sus prestaciones y sus innovadoras características mecánicas. Se trata de la segunda generación del modelo Defender, que llega a Uruguay en su versión 110 con un motor 2.0 litros turbo, que otorga 300 cv de potencia y cuenta con transmisión automática de ocho relaciones.



El New Defender se destaca además por su equipamiento innovador, por ejemplo, su tecnología todoterreno inteligente que optimiza la tracción sin importar las condiciones, o sus sistemas de información y entretenimiento.



Este Land Rover ha sido probado en los entornos más desafiantes, logrando resultados que no dejan de sorprender. El vehículo presenta una carga útil máxima de hasta 900 kg, una carga estática en el techo de hasta 300 kg y una profundidad de vadeo de hasta casi un metro, entre otras capacidades que aseguran su respuesta sin importar las condiciones. No en vano la marca lo presenta a nivel global como “el modelo original de Land Rover, pero preparado para el Siglo XXI”, y destaca que es un modelo diseñado para “corazones aventureros y mentes curiosas”.



La Expo Prado se puede visitar hasta el 20 de septiembre y el ingreso se realiza cumpliendo un estricto protocolo, alineado con la situación de emergencia sanitaria.



En Uruguay, Grupo Gildemeister es el representante e importador oficial de BMW, MINI, BMW Motorrad, Land Rover, Jaguar y Volvo.