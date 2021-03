Latam Airlines tuvo pérdidas por US$ 962,5 millones en el cuarto trimestre por la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Latam Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, informó el martes pérdidas por US$ 962,5 millones en el cuarto trimestre de 2020, aún impactada por la pandemia de coronavirus.

Latam explicó que los ingresos totales del grupo se desplomaron un 68,7% a US$ 897,5 millones entre octubre y diciembre.



"Estos resultados son impactados fundamentalmente por todo el cierre de fronteras y las restricción a los viajes por el tema del COVID-19", dijo a periodistas el vicepresidente de Finanzas, Ramiro Alfonsín.

La aerolínea, que operó al 32,9% de su capacidad en el trimestre, anotó una pérdida operacional de US$ 501,8 millones, mientras los costos operativos bajaron un 44,5%, a US$ 1.399,3 millones.



Tomando los datos trimestrales, el ejecutivo detalló que para todo 2020 la compañía sumó un resultado operacional negativo de US$ 1.600 millones, lo que representaría pérdidas de última línea de 4.500 millones.

En mayo Latam se acogió a la protección por quiebras en Estados Unidos, debido al impacto de las restricciones por la pandemia y Alfonsín dijo tienen hasta el 30 de junio para presentar el programa de reorganización.



Además comentó que pese al "escenario incierto" de la evolución que tendrá la pandemia de coronavirus, el grupo estaba satisfecho por la capacidad de adaptación de sus procesos, mientras cuenta con una liquidez "bien importante".

"Nos hemos preparado para un período de tiempo de incertidumbre y de flexibilidad y hemos desarrollado una matriz de costos que es más variable que fija (...). Vamos a tener que vivir con esta realidad", apuntó.



El ejecutivo subrayó que al cierre del 2020 la liquidez ascendía a US$ 3.000 millones.