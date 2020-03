Latam anuncia nuevas medidas ante el actual contexto del Coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Latam Airlines Group anunció nuevas medidas en apoyo a sus clientes ante el actual contexto de nuevas restricciones adoptadas por distintos países a raíz de la propagación del Coronavirus. Éstas aplican para pasajeros con viajes desde y hacia Italia e Israel, así como también para pasajeros que estén viajando desde Italia y España a Chile.



En el caso de Chile, el Ministerio de Salud informó que todo pasajero proveniente de Italia o España debe hacer un periodo de aislamiento en su casa de 14 días, que se hará efectivo una vez que se publique en el Diario Oficial. Mientras que Italia extremó medidas tras el aumento de los casos contagiados, aplicando cuarentena en todo el país.



Respecto de Israel, las autoridades locales establecieron que todo pasajero, sea ciudadano israelí (incluyendo familia), al igual que los residentes que presenten el ID israelí declarando su residencia en la ciudad, diplomáticos, además de extranjeros, deberán tener cuarentena durante 14 días. Para los primeros, la medida empezó a regir el 9 de marzo mientras que para los extranjeros, se hará efectiva a partir del 12 de marzo. Esta decisión se extenderá al menos hasta el 26 de marzo de 2020. Las autoridades añadieron que para ingresar al país, todos los pasajeros deberán acreditar un domicilio, no pudiendo ser una dirección correspondiente a hotel.



Bajo este contexto, Latam Airlines otorgará flexibilidad a sus clientes para ayudarlos con la reprogramación de sus vuelos sin cobro de multa.



Para Israel, los clientes con boletos comprados para vuelos hasta el 1 de abril de 2020, podrán optar por una de las siguientes alternativas para volar hasta el 31 de diciembre de 2020: Reprogramación de fecha de vuelo y/o destino (no afecto a multa y sujeto a diferencia tarifaria).



En el caso de Chile desde Italia y España, los clientes con boletos comprados para vuelos hasta el 30 de abril de 2020, podrán optar por una de las siguientes alternativas para volar hasta el 31 de diciembre de 2020: Reprogramación de fecha de vuelo y/o destino (no afecto a multa y sujeto a diferencia tarifaria).





En el caso de origen/destino Italia, los clientes con boletos comprados para vuelos hasta el 30 de abril de 2020, podrán optar por una de las siguientes alternativas para volar hasta el 31 de diciembre de 2020: Reprogramación de fecha de vuelo y/o destino (no afecto a multa y sujeto a diferencia tarifaria).