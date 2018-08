Latam cobrará por facturar equipaje en vuelos nacionales canjeados con millas

La llegada de nuevos competidores y el alza sostenida en el número de pasajeros ha transformado la industria aeronáutica en el país.



Si hace solo tres años el modelo low cost era cosa de aerolíneas europeas, hoy este negocio ya es una alternativa más para los viajeros chilenos, quienes han comenzado a exigir cambios en la oferta de las firmas del mercado para sumarse a lo que ya es una guerra de bajos precios.



En este escenario y ante una cada vez mayor competencia de actores, como Sky y JetSmart, es que Latam no ha parado de anunciar cambios.



El primer paso fue en mayo del año pasado, cuando se les comunicó a sus clientes la creación de cuatro tarifas de pasajes diferenciadas, programa en el que se les permitía optar a los pasajeros a precios según los servicios contratados, entre los que se cuentan la opción de elegir asiento, acumular kilómetros Latam Pass o reembolso de pasajes.



Pero eso no es todo, ya que Latam volvió a modificar las reglas para sus viajes en territorio chileno.



A través de un correo electrónico enviado a sus socios del programa Latam Pass, la aerolínea informó que a partir del 24 de septiembre, los vuelos dentro de Chile canjeados a través del sistema de Millas Latam Pass no incluirán dentro de su valor el equipaje de bodega, por lo que en caso de querer trasladar un bolso de hasta 23 kilos se deberá abonarlo.



Si bien no se entregaron mayores detalles respecto de la implementación de la nueva medida ni si será una decisión regional, desde la aerolínea señalaron que los únicos pasajeros que no se verán afectados serán los socios de las categorías Platinum, Black y Black Signature del programa de viajero frecuente, quienes no tendrán que pagar.