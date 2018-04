Levi's demanda a Kenzo por etiqueta en bolsillo de sus pantalones

La firma creadora de los jeans, Levi's, ya se ha hecho fama dentro del mundo de la moda por entablar varias acciones judiciales en contra de sus rivales.



El viernes pasado la compañía textil presentó una demanda en San Francisco en contra de la casa de modas Kenzo, propiedad de LVMH, asegurando que la firma francesa habría puesto una etiqueta en el bolsillo de los pantalones de su recién estrenada colección "Memento N° 2" (cuyo rostro oficial es nada menos que Britney Spears), detalle que según la estadounidense formaría parte de su marca registrada.



Levi's no solo acusa de infringir las leyes de propiedad intelectual debido a esta apropiación de su diseño, sino que también asegura que con esta acción Kenzo perjudica sus ventas y provoca un daño "irreparable e incalculable".



Por esta razón, es que la famosa fabricante del denim no solo busca que Kenzo deje de comercializar los productos que cuenten con la etiqueta, sino que además recibir una compensación por los beneficios no percibidos mientras estos pantalones estuvieron a la venta.

