Lexip, el mouse pensado para jugadores que arrasa en Kickstarter

El último fenómeno de la plataforma de financiamiento colectivo Kickstarter se llama Lexip y no es otra cosa que un ratón de computador pensado especialmente para gamers.



En concreto, los diseñadores del gadget decidieron incorporarle todo tipo de controles al alcance de la mano, como dos joysticks que funcionan sin la necesidad de desplazar el mouse. Además, tiene la particularidad de girar ligeramente como si fuese un joystick .



Tal es el interés que ha generado el Lexip que rápidamente superó su meta de recaudación de US$ 30 mil y hasta la semana pasada llevaba más de US$ 320 mil acumulados.