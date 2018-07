Lidasur estrena planta de producción con millonaria inversión

Lidasur está de estreno. En junio la firma de fabricación de aberturas de aluminios inauguró su nueva planta industrial en Ciudad del Plata (San José) con una inversión que insumió US$ 1,1 millones y que se designó a infraestructura, al aumento de su flota y a comprar maquinaria extranjera.

Antes emplazada en Playa Pascual, ahora dispone de un predio de 16 hectáreas con 5.400 metros cuadrados (m2) construidos en Ruta 1 km 25.500.



«El plan de inversión inició hace dos años motivados por la creciente demanda de los productos de la empresa. Lidasur estaba operando a plena capacidad y no lograba abastecer de inmediato los pedidos de los clientes», afirmó el socio y director financiero, Matías Gutiérrez Donatti. En ocasiones, la entrega de producción tardaba hasta 30 días, puntualizó.



Mientras que la capacidad de producción de la planta anterior era de unas 300 aberturas diarias, hoy alcanza las 800 posicionándose como el principal fabricante del mercado y consumidor de perfilería de aluminio al totalizar 600 toneladas anuales, dijo Gutiérrez Donatti.



Si bien la capacidad de producción casi se triplicó, aún están lejos de llegar a su máximo. En la actualidad, funcionan con un único turno de trabajo en planta y, en caso de ampliar a tres turnos, podrían superar con facilidad las 2.000 aberturas diarias. Esta adición está sujeta a la posibilidad de dar el salto internacional. Al momento, están evaluando destinos para expandirse en la región, y Paraguay es el país con más opciones para hacerlo. «La meta a corto plazo es cruzar fronteras», recalcó Gutiérrez Donatti.



Ganar mercado

En la actualidad venden sus productos en todo el país a más de 450 barracas, ferreterías, casas de aberturas y grandes superficies comerciales como Sodimac. Adicionalmente, es el principal proveedor de Mevir y ha participado en la realización de más de 100 obras entre las que se destacan Torres Nuevocentro y el Hotel Altos del Arapey.



No obstante, su responsable entiende que todavía existe mucho margen para competir a nivel nacional. Su gran diferencial, indica, es tener un producto de buena calidad a un precio bajo con una distribución «puerta a puerta».



La principal competencia proviene de China. Asoman en el mercado importadores que comercializan productos originarios del país asiático pagando aranceles bajos y «sin generar casi empleos locales», afirmó.



Ofrecen productos usualmente de menor calidad y performance que los nacionales, utilizando perfilería más liviana o incumpliendo con estándares técnicos. A eso se suma la desventaja de tener que retirar el producto en el comercio del importador, enunció Gutiérrez Donatti.



«Nuestro precio de referencia es el de China y siempre estamos por debajo del mismo», acotó.



La clave para alcanzar estos resultados es la tecnología y el compromiso de los empleados. «Uno tiene que lograr economía de escala. Si le agregas a eso el tener líneas de producción bien pensadas, eficientes, maquinaria de última generación y personal con la camiseta puesta, la ecuación da positiva», continuó.



Esto es propio de la filosofía de la organización de «pensar en grande». Según Gutiérrez Donatti, a los tres dueños —en especial al socio fundador y presidente de la firma, Sebastián Donatti— los caracteriza su apuesta a futuro por la empresa.



Aseguró que están presentes en el funcionamiento diario de la firma. «El empresario que quiere que el negocio florezca en Uruguay y en el mundo, necesariamente tiene que estar inmerso en el día a día. No hay lugar en la industria para un modelo de negocio diferente», subrayó.



Para el 2019 Lidasur proyecta concretar la expansión regional e incursionar en otra línea de negocio: la fabricación de aberturas en PVC. Este material, que es el más utilizado en Europa por su aislación térmica, aún tiene una participación minoritaria a nivel nacional.



«El uruguayo lo asocia al plástico, prefiriendo las aberturas de aluminio. Vamos a invertir en maquinaria y a ofrecer tantos productos de alta gama como líneas económicas en PVC», adelantó Gutiérrez Donatti.