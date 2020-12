Líderes empresariales de diversos sectores se suman a la campaña “Empresas que cuidan”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los líderes empresariales tienen un rol fundamental para impactar positivamente en la sociedad, más allá del tamaño o perfil de su organización, así como del sector al cual pertenezcan.

“Todos podemos hacer algo para generar una transformación que favorezca a los más vulnerables”, explican los ejecutivos en el lanzamiento de la campaña “Empresas que cuidan”, una innovadora iniciativa que propone a las organizaciones de nuestro país, “cuidar de los que cuidan”.

El propósito es sensibilizar y concientizar a las empresas sobre la importancia de la conciliación laboral-familiar, compartiendo e intercambiando buenas prácticas para evolucionar hacia organizaciones que atiendan con particular atención el cuidado de sus colaboradores y colaboradoras y del su entorno.

Un 66 % de los niñas, niñas y adolescentes del Uruguay viven en un hogar donde al menos uno de sus integrantes trabaja en el sector privado, según datos de la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE). Es por ello que las empresas privadas tienen un rol fundamental, ya que toda definición vinculada a sus colaboradores impactará directamente en más de 570.000 niños y niñas de nuestro país. “El cuidado de la infancia es una responsabilidad de todos, y desde las organizaciones privadas mucho podemos hacer”, explicó Daniel Laino, Director de IMPROFIT y uno de los primeros empresarios en sumarse a la campaña #EmpresasQueCuidan.

“Las empresas micro, medianas y pequeñas son más del 90 % del total de empresas del Uruguay. Si bien tendemos a pensar que este tipo de iniciativas son para multinacionales o empresas de gran porte, las organizaciones más pequeñas tenemos una gran oportunidad de sumarnos a esta reflexión colectiva. El hecho de contar con un grupo de colaboradores más reducido, la confianza y cercanía de los líderes con cada miembro de la organización nos da la posibilidad tomar decisiones más rápidas, tener políticas flexibles casi “uno a uno” y poder apoyarnos y cubrirnos entre todos, para que todos puedan contar con tiempo de calidad para estar con su familia” explicó Laino. “El simple hecho de poder acompañar a nuestros hijos en los momentos importantes como una ida al médico, una clase abierta de la escuela o simplemente sorprenderlos con un almuerzo juntos el día del cumpleaños, son pequeñas cosas que tienen grandes impactos en su desarrollo emocional y cognitivo futuro. El desafío está en crear modelos de trabajo que nos permitan cumplir con los objetivos de los negocios y los de las personas. Para esto se requiere madurez y compromiso desde todas las partes involucradas en el trabajo del día a día, así como innovar en los esquemas de relaciones laborales que tenemos en Uruguay”.

Para Christopher Jones, CEO de Grupo Ta-Ta “estar al frente de una organización hoy en día significa asumir una gran responsabilidad, no solo por los resultados económicos, sino por los impactos que generamos de manera directa e indirecta en los integrantes de la sociedad en la cual estamos inmersos y en nuestros colaboradores y colaboradoras en particular. Por eso es fundamental estar muy atentos a su equilibrio vida-trabajo, porque solo de esa forma podremos fortalecernos como equipo y lograr juntos las metas que nos trazamos”.



“Una organización como la nuestra, presente en los 19 departamentos y con más de 5.000 colaboradores, presenta un desafío muy grande a la hora de pensar en esta conciliación, porque hay términos como flexibilidad, teletrabajo, licencias especiales que para una operación como la nuestra son muy desafiantes. Sin embargo, hemos logrado desarrollar un set de prácticas que benefician a los colaboradores e incluso maximizaron nuestro día a día de negocio”, explica Jones.



“Un 70% de nuestro equipo son mujeres y de ellas un 65% son jefas de hogar. Ante la llegada del COVID-19, con el cierre de las escuelas se vieron obligadas a rearmar su vida familiar, por lo cual definimos reuniones de equipo en cada sucursal para que las colaboradoras en esta situación pudieran cambiar sus horarios y asumir un turno diferente que les permitiera estar en el hogar al cuidado de sus hijos buscando que esto no impactara en su salario. Se trata de eso, de poner al colaborador en el centro y priorizarlo como persona” concluye Jones.



Gianella D'Angelo HRBP Lead & Institutional Communications en UNILEVER es otra de las líderes empresariales que presentaron su experiencia en esta campaña. Madre de una niña de 3 años, considera que son muchos los desafíos que existen a la hora de compatibilizar las responsabilidades laborales con la presencia de los niños y las niñas en el hogar.



“En ese sentido, se hace imprescindible poder tener una mirada integral de la persona para poder generar planes y acciones que la acompañen en las distintas etapas de su vida. Con este compromiso, el año pasado en Unilever, creamos un nuevo programa de beneficios para contemplar lo anteriormente mencionado y a su vez lo ampliamos, para integrar a las familias y poder así conciliar la vida personal y familiar” explicó D'Angelo, quien destacó además que “desde Unilever, entendemos que la implementación de estas acciones genera un compromiso y sentido de pertenencia muy importante en los colaboradores”.



Por su parte, D'Angelo explicó que los resultados de las encuestas de clima, satisfacción de los colaboradores y colaboradoras y los indicadores de retención de talento mejoraron sustancialmente cuando se enfocaron en prácticas como el horario flexible, la promoción de cuidados y el nuevo programa de beneficios al colaborador.



“Una organización que realmente se enfoca en la experiencia del colaborador y lo ubica en el centro de sus políticas para generar una cultura ganar-ganar, se convierte en un lugar donde se construye un vínculo emocional y de confianza muy fuerte que retroalimenta a todos los stakeholders” opinó Jones



Uno de los primeros hitos de esta campaña es el evento virtual del próximo martes 8 de diciembre. Una actividad organizada junto a TALENTOS – EL PAIS, donde 10 referentes compartirán sus experiencias y aprendizajes en tal sentido, así como los desafíos que tienen por delante para continuar avanzando en esta transformación organizacional.

