Llamado para trabajar en el puerto de Montevideo: ¿cuáles son los requisitos?

La firma Terminal Cuenca del Plata (TCP, propiedad en un 80% de la empresa belga Katoen Natie) lanzó un llamado para contratar trabajadores en el aérea operativa. Según establece en la convocatoria, “cualquier persona, de cualquier género que cumpla con los requisitos”, podrá postularse a la convocatoria y se valorará especialmente la experiencia en trabajo portuario.



Para postularse, la persona debe contar al menos con libreta de conducir Clase A, que habilita a la operación de algunos equipos de carga de poco tonelaje y otros internos de la empresa. De todas maneras, se valorará a aquellos que posean libreta para conducir maquinaria de gran porte Clase H.



TCP tendrá en cuenta, pero no será excluyente, la experiencia en trabajo portuario como carga y descarga de contenedores; manipulación de mercadería, trinca y destrinca, y tareas vinculadas; manejo de máquinas pesadas; operación de auto elevadores (chicos y grandes); experiencia en área logística (como depósitos, estiba, apuntaje); y mantenimiento de maquinaria (mecánicos, electricistas, soldadores).



Respecto a requisitos educativos, el llamado señala que se solicitará haber culminado 3º de liceo al menos. Además, se valorarán los casos de carreras técnicas terminadas en electricidad, mecánica, soldadura, refrigeración, etc., aquellos que tengan bachillerato completo, o incluso educación terciaria, además de manejo de herramientas informáticas.



Si el aspirante “operó maquinaria de gran porte, por su experiencia es elegible para trabajar a futuro en nuestros equipos. Nosotros lo prepararemos para eso internamente”, explicaron desde Katoen Natie.



Respecto al horario, la persona deberá tener disponibilidad para trabajar en cualquier turno y con flexibilidad ante los cambios necesarios requeridos por operativa. El cargo es para trabajar a jornal por convocatoria. La empresa aclara que aun siendo jornalero el empleado queda de alta en la planilla de la empresa y ante el Banco de Previsión Social (BPS).



Katoen Natie apuntó que es un “trabajo estable” y “muy bien remunerado, por encima del laudo del sector” (aunque no especificó el monto de salario ofrecido), y ofrece “continua capacitación". Los interesados deben mandar un curriculum a través de la web www.terminaltcp.com.uy.