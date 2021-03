Presentación del Huawei Mate X2

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con un diseño compacto totalmente nuevo con un punto de equilibrio deliberadamente modificado, el HUAWEI Mate X2 se maneja de forma excepcional ya sea si está plegado o no. La pantalla desplegada es una de las más grandes de la industria, ofreciendo una experiencia de usuario consistente en ambas formas.



Diseñado con precisión, el Huawei Mate X2 se pliega perfectamente en un formato compacto, y se despliega maravillosamente en una pantalla plana. El chasis de acero de alta resistencia y compuesto de fibra de carbono hace que sea un dispositivo ligero pero robusto. Combinado con su poderoso sistema cuádruple de cámaras Leica Ultra Vision, el potente sistema de sonido estéreo de doble altavoz y el rapidísimo chipset Kirin 9000 5G, el HUAWEI Mate X2 es un ejemplo de la mejor tecnología que ofrece la industria.



“Con algunas de las mejores innovaciones de software y hardware en su núcleo, el Huawei Mate X2 representa un salto enorme hacia adelante y marca el estándar para los futuros dispositivos plegables”, expresó Richard Yu, director ejecutivo y director General de Huawei Consumer BG. “Mientras que el Huawei Mate Xs fue ampliamente considerado como el mejor dispositivo plegable de su clase, continuamos impulsando nuevas formas de mejorar aún más la experiencia plegable.



El Huawei Mate X2 representa el futuro de la tecnología de los smartphones, con innovaciones pioneras y una experiencia de usuario realmente excepcional en todos los aspectos”.



El diseño plegable sin cortes del Huawei Mate X2 se pliega perfectamente en una forma compacta con esquinas suaves por todas sus partes. Desplegado, tiene una parte trasera inclinada que permite que el dispositivo sea tan fino como 4.4 mm en un extremo . El punto de equilibrio está ligeramente desplazado del centro del dispositivo, por lo que está perfectamente equilibrado tanto desplegado como cerrado.



Con su diseño de doble pantalla, la pantalla interior flexible del Huawei Mate X2 mide 8 pulgadas en diagonal, una de las más grandes de su clase. Además, introduce una nano capa óptica controlada magnéticamente para minimizar los reflejos. Funciona a la perfección con su pantalla exterior OLED de 6.45 pulgadas . Ambas pantallas tienen una resolución súper alta , una alta frecuencia de muestreo táctil y una tasa de refresco de 90H para ofrecer una experiencia inigualable cuando los usuarios cambian de un modo a otro.



Cuando se pliega, el Huawei Mate X2 es un smartphone con una hermosa ingeniería. La relación de aspecto 21:9 de la pantalla exterior es compatible con la mayoría de las aplicaciones convencionales. Al desplegarlo, se transforma en un dispositivo inteligente de gran tamaño con una relación de aspecto óptima de 8:7.1 para ofrecer experiencias visuales más envolventes e impactantes tanto si se sostiene en vertical como en horizontal.



Bajo su aspecto minimalista, el nuevo dispositivo esconde otra innovación pionera en el sector: una intrincada bisagra multidimensional que Huawei ha dedicado más de cinco años en perfeccionar. A través de un mecanismo de engranaje multidimensional, la bisagra crea una cavidad parecida a una gota de agua para guardar la pantalla cuando el dispositivo está plegado. Esto permite que el dispositivo se pliegue perfectamente con un hueco casi imperceptible, y minimiza el pliegue de la pantalla exterior cuando se despliega el dispositivo. Las ranuras de sus lados también están ocultas para evitar que el polvo y la suciedad entren en el sistema y puedan dañar la pantalla.



NUEVAS EXPERIENCIAS



Con dos pantallas, el Huawei Mate X2 ofrece lo mejor de ambos mundos. La pantalla más grande ofrece un área de visualización más amplia, mientras que la capacidad de plegado del dispositivo maximiza la portabilidad. Apoyándose en una amplia investigación sobre los factores humanos, Huawei diseñó el factor de forma plegable desde el principio para favorecer una experiencia inteligente única. Desde la navegación por Internet y las tareas de productividad en la oficina hasta el consumo de archivos multimedia, las compras online y los juegos en casa, el HUAWEI Mate X2 ofrece experiencias increíblemente envolventes como ningún otro dispositivo.



La gran pantalla del Huawei Mate X2 se complementa con un conjunto de funciones inteligentes diseñadas para la multitarea . Con sus modos de pantalla dividida inteligente, ventana flotante, la App Multiplier, App Bubble y más, los usuarios pueden realizar varias tareas de forma eficiente incluso en una sola pantalla.



El modo multi-ventana permite a los usuarios previsualizar rápidamente el contenido de otra aplicación sin minimizar la aplicación activa, como la previsualización de un archivo adjunto de correo electrónico en la aplicación Email, o la apertura de un hipervínculo en el Bloc de notas. App Multiplier permite a los usuarios abrir varias sesiones de una misma app, lo que puede resultar útil en ocasiones como la referencia a otro documento guardado en apps como el Bloc de notas.



Las ventanas flotantes activas no sólo son ajustables de tamaño y pueden guardarse en la App Buble, sino que también pueden sustituir a cualquier multi-ventana activa en cualquier momento. Tanto si el usuario necesita un smartphone para trabajar, como para entretenerse, usar las redes sociales o ir de compras, el Huawei Mate X2 puede hacerlo todo.



RENDIMIENTO



Más allá de su extraordinaria estética, el HUAWEI Mate X2 es un dispositivo potente muy versátil que combina las capacidades audiovisuales de un flagship con un chip rapidísimo y de bajo consumo que soporta una conectividad estable y de alta velocidad.



Como smartphone insignia diseñado por Huawei, líder del sector en tecnología de cámaras móviles, el Huawei Mate X2 está equipado con un sistema cuádruple de cámaras Leica Ultra Vision para que los consumidores puedan documentar y compartir sus vidas con total claridad, en cualquier momento del día. La Cámara Gran Angular de 50 MP tiene uno de los primeros sensores en incorporar una matriz de filtros de color RYYB (CFA), así como una agrupación de pixeles 4 en 1 y capacidades de Autoenfoque Full Pixel Octa PD para enfocar rápidamente y capturar imágenes de alta calidad incluso en escenas con poca luz. La cámara de telefoto 10x cuenta con un diseño de óptica de periscopio, y admite un zoom óptico de 10x, un zoom híbrido de 20x y un zoom digital de 100x para la fotografía de largo alcance. La Cámara Ultra Gran Angular de 16 MP no sólo ofrece un impresionante campo de visión para las tomas panorámicas, sino que también admite el modo macro para fotografiar objetos a tan sólo 2.5 cm del objetivo.



En términos de audio, el Huawei Mate X2 está totalmente equipado para ser un cine personal de bolsillo. El sistema de sonido estéreo de doble altavoz utiliza drivers ultrafinos de gran amplitud con domos ultraligeros de fibra de carbono y es compatible con los efectos de sonido Huawei Histen para ofrecer bajos profundos, y altos impecables para transmitir hasta los detalles más finos de cualquier tipo de fuente.



Equipado con la potencia del Kirin 9000, el sistema en un chip (SoC) 5G más versátil y rico en transistores hasta la fecha, el HUAWEI Mate X2 ofrece un excelente rendimiento, una gran eficiencia energética y conectividad de alta velocidad.



Huawei Mate X2 tiene una enorme batería de 4500 mAh y soporta Huawei SuperCharge de 55W , la solución de carga más rápida disponible en dispositivos plegables.