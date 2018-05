Londres estudia multar directores de empresas por acoso comercial telefónico

El Gobierno británico sometió ayer a consulta una propuesta legislativa para multar con hasta 500.000 libras (unos US$ 666.780) a los directores de empresas que hacen llamadas comerciales no deseadas a los ciudadanos.



El acoso comercial telefónico a los consumidores es un problema creciente en el Reino Unido, donde está prohibido, si bien hasta ahora solo se multaba a las compañías infractoras, que a menudo eluden pagar las penalizaciones declarándose en bancarrota.



La nueva propuesta, que se somete a consulta de las partes interesadas antes de ser presentada en el Parlamento, daría más competencias a la llamada Oficina del Comisario de Información (ICO, en inglés), que podría multar directamente a los titulares de las compañías.



La secretaria de Estado de Industrias Digitales y Creativas, Margot James, dijo que "las llamadas indeseadas son una lacra para la sociedad" y aseguró que el Gobierno conservador "está decidido a erradicarlas".



"Durante demasiado tiempo, una minoría de directores de empresa han eludido la justicia al liquidar sus compañías y volver a abrir bajo un nombre diferente", afirmó.



El adjunto de la ICO, Steve Wood, saludó por su parte la iniciativa de "introducir un cambio en la ley para disuadir a aquellos que deliberadamente se proponen molestar a la gente con llamadas, textos y correos" comerciales no deseados.



La ICO ha emitido multas por valor de 17,8 millones de libras (US$ 23,6 millones) desde 2010, de las cuales ha conseguido cobrar un 54 %, según datos oficiales.



Por otra parte, de acuerdo con el regulador de comunicaciones Ofcom, los británicos fueron bombardeados con unos 3.900 millones de llamadas telefónicas y mensajes de textos no deseados el año pasado.