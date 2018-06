La low cost Norwegian quiere instalar en Córdoba una de sus bases de operación

La línea aérea low cost Norwegian firmará el próximo lunes un acuerdo con el gobierno de Córdoba para convertir el aeropuerto Ambrosio Taravella en una de sus principales bases de operaciones en el país. En el último trimestre, según confirmaron a La Nación desde la compañía, comenzarán los vuelos domésticos.



Fuentes de la empresa indicaron a este diario que el de Córdoba será una de los principales aeropuertos de operación, pero que "no es excluyente", ya que hay conversaciones con otras administraciones provinciales entre las que mencionaron Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén y Santa Fe. "En todas hay interés", confirmaron.



Con la misma política aplicada a la otra low cost, Flyondi, el gobierno le otorgará a Norwegian una serie de beneficios, condicionado a que incorpore personal en Córdoba.



Por ejemplo, se aplicará un descuento progresivo de Ingresos Brutos sobre los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad del transporte aéreo en Córdoba (50% los tres primeros años y 25% en los siguientes dos) y pago de un subsidio durante dos años sobre los empleados que se tomen.



"Estamos hablando de unas 100 personas -dijo a La Nación el ministro de la Producción de la provincia, Roberto Avalle-. Estiman que la cantidad de operaciones desde Córdoba será importante; incluso con la posibilidad de salidas directas al exterior, que se irán dando a medida que el mercado se vaya consolidando. Para la provincia es importante".



Desde Norwegian indicaron que seguramente las primeras rutas que operarán - tienen adjudicadas 152, de las cuales 72 son domésticas y 80 internacionales- serán las "más demandadas" como Córdoba-Buenos Aires y Mendoza, Salta, Iguazú y Bariloche.



Para el último trimestre la empresa espera contar con entre "dos y seis aviones" y unos 100 empleados (hoy son 25). Norwegian Air Argentina -el brazo local de la compañía- le prestó a la empresa madre "Astor", su primer Boeing 737-800 que recibió en enero de este año.



La ruta Buenos Aires-Londres la opera Reino Unido y no la Argentina; los niveles de ocupación -aseguraron- son "muy buenos", si bien no especificaron el número. La empresa nacional arrancará con vuelos locales e irá escalando a regionales e internacionales.