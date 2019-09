Bajo la lupa el liderazgo digital empresarial en Latinoamérica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mundo está cambiando de forma vertiginosa donde la creatividad, innovación y transformación digital, se han convertido en tres de los ingredientes más importantes para alcanzar al liderazgo digital empresarial en Latinoamérica. Bajo este escenario, se llevará a cabo la tercera edición de Flumarketing Uruguay el 10 de septiembre en el Auditorio de la Torre de las Telecomunicaciones, con la participación de destacados speakers internacionales.



Andrés Silva Arancibia, fundador de Flumarketing, señala que en una economía global hipercompetitiva e hiperconectada, la creatividad y la innovación nunca son dos de los factores más importantes para el éxito empresarial. “En general en Latinoamérica, existe una confusión entre la creatividad —la capacidad de ver las cosas de manera diferente y producir ideas originales— y la innovación —la capacidad de hacer realidad las nuevas ideas—. En pocas palabras, la creatividad es el concepto y la innovación es el proceso”, reflexionó el experto.



En un relevamiento de la firma McKinsey, el 94% de los gerentes encuestados dijeron que estaban insatisfechos con el desempeño de innovación de su compañía. En este mismo sentido, casi un tercio de las personas encuestadas de organizaciones ineficaces señalaron que sus líderes no alientan la creatividad ni la innovación al interior de la organización.



Ante los resultados arrojados por el trabajo de la consultora, el fundador de Flumarketing sostuvo que estamos ante una “cuestión grave, dado que, las organizaciones innovadoras y exitosas tienen líderes que periódicamente fomentan la creatividad y la innovación en su compañía”. Al mismo tiempo, estimó que las organizaciones innovadoras tienen un presupuesto exclusivo dedicado a la innovación con orientación en el cliente. “Las compañías innovadoras no se concentran en bienes y servicios, se concentran en soluciones para el cliente”, sostuvo.



Afirmó además que las empresas innovadoras “alientan la creatividad de sus empleados, solicitan comentarios, eliminan los ‘peros’ e invierten en entrenamiento”.



Por su parte, Juan José de la Torre, Managing Partner de Virtus Digital, quien también participará del encuentro internacional, analizó que actualmente acceder a las últimas innovaciones y tecnologías “es más fácil y rápido que nunca”, pero eso no basta para lograr una verdadera transformación. “Pese a que en América Latina hay un buen nivel de integración de tecnologías digitales a nivel corporativo, las empresas se han quedado atrás” en la adopción de herramientas de transformación digital.



La mayoría de las compañías se han enfocado en utilizar tecnologías digitales para reducir costos, sin embargo, es mucho mayor el impacto que podemos generar utilizando transformación digital para crear experiencias únicas y mejoradas para nuestros clientes y colaboradores”.