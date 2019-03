Lyft se adelanta a Uber y solicita cotizar en la Bolsa de Nueva York

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La empresa de transportes Lyft presentó oficialmente este viernes el documento para salir a la Bolsa de Nueva York y, de esta manera, se adelanta a su principal competidora, Uber, a la hora de cotizar en Wall Street.

De acuerdo con un documento presentado ante la Comisión de Mercados y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), la empresa solicita entrar en el índice compuesto Nasdaq —donde cotizan los principales grupos tecnológicos— "tan pronto como sea practicable después de que sea efectiva esta declaración de registro" y con el símbolo "LYFT".

Por otro lado, la empresa no clarifica cuánto pretende ganar con esta oferta pública de venta (opv) ni su precio de salida por acción y opta por una conservadora cifra de US$ 100 millones, aunque se trata de una cantidad habitual que se emplea para calcular el coste de la tasa de operación.

Según el documento, Lyft ya controla el 39% del mercado estadounidense a finales de 2018, un 17% más que en 2016.

La operación está apoyada por, entre otros, el principal grupo bancario del país, J.P. Morgan Chase, así como las entidades Credit Suisse o Jefferies.

Lyft movió a 30,7 millones de pasajeros en 2018 con 1,9 millones de conductores.

Gracias a estos viajes, la empresa radicada en San Francisco (California) consiguió una facturación de US$ 2.200 millones el año pasado, el doble que en 2017; y generó reservas por valor de US$ 8.100 millones en viajes, un 76% más que el ejercicio previo.

Sin embargo, la tecnológica, tuvo una pérdida neta de US$ 911 millones.

El documento señala también la creación de un sistema de bonus para los conductores de la compañía, que podrán canjear el dinero otorgado por acciones de la empresa.

Así, los conductores que a día 25 de febrero hubieran completado 10.000 viajes con buena calificación recibirán US$ 1.000 dólares; US$ 10.000 para quienes hayan conducido 20.000; y US$ 1.000 para aquellos que formen o hayan formado parte del Consejo de Asesoramiento de Conductores de Lyft.

En la actualidad, tanto Lyft como Uber se encuentran enzarzadas en una guerra de precios para asegurarse una mayor cuota del mercado del transporte a demanda en EE.UU., ofreciendo grandes descuentos para sus usuarios.

Uber está ahora mismo valorada en US$ 76.000 millones frente a los US$ 15.000 millones de Lyft, por lo que el movimiento de esta por salir cuanto antes al parqué neoyorquino responde a su necesidad por no ser eclipsada en el mercado de valores por su principal competidor.