Mánchester United perdió dinero por reforma fiscal de Trump

El Mánchester United perdió dinero a finales de 2017 tras una reforma fiscal en Estados Unidos, el país de sus accionistas y del presidente Donald Trump, pero su cifra de negocio continuó progresando.



En su último informe financiero, el equipo de Old Trafford estima que su pérdida en el segundo semestre de 2017, de 21,1 millones de libras esterlinas (US$ 29,1 millones), se debe principalmente a la bajada del 35 al 21% del impuesto a las empresas estadounidenses.



Esa bajada, que entró en vigor el 22 de diciembre, fue decidida por la administración Trump.



Varias grandes empresas estadounidenses señalaron que esa reforma fiscal de gran amplitud impactaría, a corto plazo, en los ingresos de sus operaciones en el extranjero, en el tiempo hasta que los contables reevaluaran los activos. La familia Glazer, propietaria del Mánchester United, es estadounidense.



Pese a ese resultado operativo negativo, el Mánchester United sigue siendo el club más rico del mundo, por delante del Real Madrid, según la auditora Deloitte. Su cifra de negocio ha aumentado en un 4% en el último trimestre de 2017, hasta 163,9 millones de libras ( US$ 226,6 millones), gracias a su regreso a la Liga de Campeones.