Marca de lujo elimina las referencias a Michael Jackson de su última colección

La firma de lujo Louis Vuitton decidió eliminar las referencias a Michael Jackson de su colección presentada en enero, tras las acusaciones de abusos a menores recogidas en el documental "Leaving Neverland" sobre el fallecido cantante.



La marca indicó en un comunicado que hizo llegar al sitio Women's Wear Daily (WWD), la biblia de la moda, que no comercializaría ningún producto que "comporte referencias directas a Michael Jackson".



La colección otoño-invierno diseñada por su director artístico Virgil Abloh, estaba dedicada al cantante de "Thriller". El estadounidense había enviado, como invitación al desfile en París, un guante recubierto de lentejuelas, como los que llevaba el artista.



Abloh había escrito un largo homenaje al cantante, "ícono de su infancia y de su vida adulta", un chico que "creció en los barrios pobres de Indiana, que se convirtió en símbolo de la unidad planetaria". Entre las referencias a Jackson en la colección, destaca una versión de la legendaria chaqueta con tres cierres rojos que el artista llevó para el video de "Beat it".



Solicitado por la AFP, Vuitton no transmitió el comunicado enviado a WWD y al diario británico The Telegraph. "Soy consciente de que a la luz del documental, el desfile provoca reacciones emotivas", afirmó Abloh a WWD.



"Condeno firmemente toda forma de abuso, violencia o violación de los derechos humanos concernientes a los niños", prosiguió. El documental, que este fin de semana será estrenado en Chile a través de HBO, da voz a dos hombres que aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales durante años por parte de Michael Jackson, cuando eran menores.



Este documental fue difundido una década después de la muerte del cantante, sobre quien ya habían pesado acusaciones de este tipo. Radios de países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda decidieron dejar de programar sus canciones, e incluso los productores de la serie "Los Simpson" decidieron retirar el capítulo en el que participó Jackson.